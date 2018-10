: Istat: vendite dettaglio agosto a +0,7% - NotizieIN : Istat: vendite dettaglio agosto a +0,7% - CyberNewsH24 : • News • #Istat: vendite dettaglio agosto a +0,7% - TelevideoRai101 : Istat: vendite dettaglio agosto a +0,7% -

Adlealregistrano una crescita dello 0,7% su base mensile, sia in valore che in volume.Su base annua si registrano aumenti del 2,2% in valore e dell'1,4% in volume. Lo comunica l'. Su base mensile sono in aumento sia gli alimentari(+0,3% in valore e in volume) sia i non alimentari (+0,9% in valore e +1% in volume).Su base annua ledegli alimentari crescono dell'1,9% in valore e calano dello 0,1% in volume, mentre quelle dei non alimentari segnano +2,4% in valore e +2,7% in volume.(Di venerdì 5 ottobre 2018)