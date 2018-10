Isola dei Famosi | Alessia Marcuzzi confermata | iniziano a circolare i primi nomi e

Capri - Per gioco da fuoco a un mucchio di foglie secche ma manda in fumo uno dei punti più belli dell'Isola : Ora è indagato del reato di incendio boschivo Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Problemi alla mensa, alunni della Di Capua a casa senza pranzo Boscotrecase - Pesce in cattive condizioni ...

Temptation Island Vip - Paola Caruso contro Ivan Gonzalez : "Conosceva benissimo Valeria Marini. Gliene avevo parlato io all'Isola dei Famosi" : Accuse pesantissime di Paola Caruso all'indirizzo di Ivan Gonzalez, il tentatore di Valeria Marini a Temptation Island Vip, il docu-reality condotto da Simona Ventura in onda il martedì su Canale 5. Secondo la Bonas di Avanti un altro! il ragazzo conosceva benissimo Valeriona ben prima di approdare nel programma, in quanto Gliene aveva parlato lei stessa durante un altro reality show, l'Isola dei Famosi: Io e Valeria siamo amiche e ...

Incendio all'Isola ecologica dei rifiuti : in fiamme umido - carta e cartone : TORRE DEL GRECO - Incendio all'isola ecologica dei rifiuti di via San Gennariello a Torre del Greco: a fuoco umido, carta e cartone. fiamme al centro di raccolta della spazzatura del quartiere Sant'...

E' successo in tv : 4 ottobre 2006 - Simona Ventura vs Madre di Domiziana Giordano all'Isola dei Famosi 4 (video) : Facciamo un salto nel 2006. Era la quarta edizione dell'Isola dei Famosi targata Rai 2, al timone del reality show (al picco del suo successo) c'è Simona Ventura. Fra i concorrenti di quell'anno che si sono messi alla prova - e ne citiamo alcuni - troviamo: Den Harrow (indimenticabile il suo pianto per i cestini rubati), la showgirl Sara Tommasi, il comico Sergio Vastano, l'ex di Costantino Vitagliano Alessandra Pierelli, il cantante Raoul ...

ALESSIA MARCUZZI CONDURRÀ L'Isola dei FAMOSI 2019 / "Durante l'estate ho capito che mi mancava!" : ALESSIA MARCUZZI e la soddisfazione per la chiamata a Le Iene. I progetti per il nuovo anno, le dichiarazioni di Nadia Toffa e qualche particolare sul suo carattere: l'intervista a Chi.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 08:39:00 GMT)

Alessia Marcuzzi confermata per l’Isola dei Famosi 2019 : Alessia Marcuzzi confermata per il secondo anno consecutivo all’Isola Dei Famosi 2019. Dopo le polemiche che si sono avvicendate nell’ultima edizione, non è stato effettuato nessun grande cambiamento nelreality show di Canale 5. È stata un’edizione molto difficile per Alessia Marcuzzi. Ha dovuto gestire situazioni difficili, ha risposto a numerose critiche cercando di mantenere il più possibile la calma e ha portato la sua Isola verso dei ...

Alessia Marcuzzi - pronta per Le Iene - parla dell’Isola dei Famosi : L’isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi dice la sua sul reality Alessia Marcuzzi tornerà protagonista su Italia1 questa sera. La conduttrice romana, dopo 13 anni di assenza, metterà piede nuovamente a Le Iene. Il programma di Davide Parenti che l’ha lanciata, la vedrà in compagnia di Nicola Savino e alle prese con le battute della Gialappa’s band. Intervistata dal settimanale Chi, Alessia Marcuzzi ha ammesso di essere molto ...

GF VIP 3 - Francesco Monte e il mistero dell'Isola dei Famosi : La breve ed intensa esperienza a L'Isola dei Famosi ha segnato particolarmente Francesco Monte, che all'interno della casa del Grande Fratello Vip ricorda spesso le avventure vissute in Honduras insieme agli altri naufraghi. Ancora triste per essersi fatto scappare l'occasione di smaltire tra le sabbie caraibiche la rottura con l'ex Cecilia Rodriguez, per cui ha versato qualche lacrima negli scorsi giorni, il bel tarantino ha confessato ...

Gf Vip 2018 - Francesco Monte confessa un mistero dell’Isola dei Famosi nella notte : Francesco Monte al Gf Vip 2018: il segreto dell’Isola dei Famosi che nessuno conosce Francesco Monte è tornato a parlare dell’Isola del Famosi al Grande Fratello VIP 2018. Più volte ha spiegato che avrebbe voluto tanto continuare quel reality, visto come una grande opportunità e come un modo per metabolizzare il dolore provocato dalla rottura […] L'articolo Gf Vip 2018, Francesco Monte confessa un mistero dell’Isola dei ...

Gente di lago e di fiume - enogastronomia sull'Isola dei Pescatori : : Istituzioni, enti, rappresentanti del mondo scientifico e produttivo accanto ai professionisti dell'informazione e della comunicazione , giornalisti, blogger, influencer, , parleranno del futuro dei ...

Francesco Monte parla dell'Isola dei Famosi e degli spacciatori : ecco cosa rivela al GF Vip : FUNWEEK.IT - Partecipare al Gf VIP per Francesco Monte significa non solo avere una seconda possibilità per tornare in TV con un'identità più riconoscibile e non solo come ex...