Isabel | la serie in anteprima assoluta su Rai Premium | quando in tv | cast e trama

superguidatv

: Arriva su @RaiPremium, in prima visione assoluta per l’Italia, 'Isabel'. La serie spagnola dedicata a Isabella di C… - Raiofficialnews : Arriva su @RaiPremium, in prima visione assoluta per l’Italia, 'Isabel'. La serie spagnola dedicata a Isabella di C… - EnfantProdige : @misscharmy @bea200794 @dumurin @ZeusMega @RaiPremium @Marco_DeSantis @CIAfra73 @hautevilles @IdaLa56 @RaiPlay cred… - misscharmy : @bea200794 @EnfantProdige @dumurin @ZeusMega @RaiPremium @Marco_DeSantis @CIAfra73 @hautevilles @IdaLa56 @RaiPlay S… -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Presto Raitrasmetterà un’. Si tratta di “”, unatelevisiva a carattere storico che narra i conflitti e le rivalità che portarono laiglia contro l’Aragona-Catalogna. Raiè uno dei canali televisivi gratuiti italiani editi dalla Rai e Rai Gold lo gestisce. In esso troviamo fiction e film tv a tema come “” che avrà inizio domenica 7 ottobre 2018. Vediamo tutte le informazioni circa la data di inizio, ile la. In prima visione su Rai” da ottobre 2018 Ecco tutta da scoprire la prima visioneper l’Italia “”, trasmessa da Raicon inizio domenica 7 ottobre 2018 alle ore 21.15. Potremo vedere le successive puntate ogni mercoledì con inizio 10 ottobre 2018. Latelevisiva è composta da tre stagioni e ci terrà compagnia per ventisei ...