Invito a Palazzo | questo weekend entriamo nelle Banche d’Italia

vanityfair

: Ritorna #InvitoaPalazzo, l’evento che prevede l’apertura di palazzi storici, generalmente chiusi perché sedi di lav… - conchiventura : Ritorna #InvitoaPalazzo, l’evento che prevede l’apertura di palazzi storici, generalmente chiusi perché sedi di lav… -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Sede UniManagement a TorinoSede centrale Carige a GenovaSede BPM a MilanoCa' Spineda a TrevisoSpalletti a Reggio EmiliaAlbergotti ad ArezzoAltieri a RomaDe Mayo a ChietiZevallos a Napolidella Presidenza a SassariPassare in banca non sarà mai così piacevole comefine settimana. Questa volta non si parlerà di mutui, niente prestiti, niente prelievi, ma solo tanta arte: torna infatti sabato 6 ottobre, l’evento (giunto ormai alla diciassettesima edizione) organizzato dall’ABI, l’Associazione Bancaria Italiana, in collaborazione con l’ACRI, Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio che prevede l’apertura gratuita delle sedi storiche dellee delle fondazioni di origine bancaria. Dai palazzi barocchi a quelli neoclassici, dalle eleganti dimore settecentesche agli edifici più ...