Interpol | il capo sparito in Cina | è intrigo internazionale

Il capo dell’ Interpol è scomparso durante un viaggio in Cina : (Foto: Mikhail Metzel\TASS via Getty Images) Meng Hongwei, capo dell’Interpol dal 2016, è sparito. Hongwei è stato visto l’ultima volta dalla moglie a Lione (Francia), sede centrale dell’Interpol, prima di recarsi in Cina a fine settembre. Da allora non si hanno sue notizie. Il giornale di Hong Kong South China Morning Post ha scritto che il 64enne è stato “portato via” per essere interrogato dalle autorità “non appena è ...

