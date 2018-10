Instagram introduce Nametag per aggiungere e connettersi con gli amici

hwbrain

: Ing.Gironi Instagram introduce i nametag e altre interessanti novità | TuttoAndroid - SimoneGironi : Ing.Gironi Instagram introduce i nametag e altre interessanti novità | TuttoAndroid - thexeon : Instagram introduce i nametag e altre interessanti novità - alessiof89 : IL BLOG DI ALESSIO FASANO: #Instagram introduce i #Nametag -

(Di venerdì 5 ottobre 2018)è un nuovo sistema che permetterà agli utenti didi condividere e rimanere più facilmente in contatto con i propri-parenti sull’applicazione social: i dettagli.oggi ha iniziato ad aggiornarsi perché gli ingegneri informatici dell’applicazione hanno aggiunto di recente una nuova funzionalità che prende il nome dila nuova funzionalità: ecco come funzionaè una carta d’identità dell’utente suche può essere condivisa e scansionata dagli altri utenti dell’applicazione, in modo danuovio parenti tra i contatti del proprio account personale.percon gliat HWBrain.it.