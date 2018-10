Innocenti evasioni

huffingtonpost

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Qualche anno fa la Banca d'Italia pubblicò uno studio sulla propensione ad evadere degli italiani. Documentava, dopo varie interviste mirate, che nell'arco di vent'anni, dagli ottanta al duemila, da una piccola minoranza quasi due abitanti su tre (due su tre) dell'amata penisola consideravano "normale'' un tasso di infedeltà fiscale. Non ci fu nessuna levata di scudi, anzi, la ricerca è rimasta uno sparo nel buio. E per giunta a salve. Mi è tornata in mente lavorando al capitolo sui tributi nel mio nuovo libro Gli Arrabbiati e rappresenta credo anche la lente con cui si deve osservare il dibattito scatenatosi attorno all'annuncio che il governo Conte perseguirà i furbetti che incasseranno, non avendone diritto, il famoso reddito di cittadinanza. La misura per coloro che sono in condizioni di povertà inserita nella prossima manovra ...