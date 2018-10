huffingtonpost

Inefficienze ecologiche ed economiche della tassa sui rifiuti - HuffPostItalia

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Correva l'anno 1997 e una riformagestione dei, il Dlgs 22, introduceva la tariffa puntuale per iurbani, basata sulla quantità dieffettivamente conferiti, distinguendo fra differenziati e non. Poiché la copertura dei costi di tale servizio era mediamente inferiore al 60%, fu lasciato per arrivare gradualmente a pareggiare i costi, un periodo transitorio dove i Comuni potevano scegliere se applicare la nuova tariffa o mantenere lacomunale suiprecedente.Fu anche stabilito un metodo normalizzato per il calcolo con il DPR 158/1999. Scaduto il termine, il passaggio daa tariffa fu rinviato fino a quando nel 2011 lasuifu ripristinata pienamente, non più come transitoria. E la tariffa puntuale che fine ha fatto? L'Ispra ci informa che, nel 2016, era praticata solo da circa il 7% dei Comuni con il 5% ...