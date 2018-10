: #IndonesiaTsunami a Sulawesi aumentano i casi di diarrea e cresce il pericolo di un'emergenza sanitaria sull'isola.… - SaveChildrenIT : #IndonesiaTsunami a Sulawesi aumentano i casi di diarrea e cresce il pericolo di un'emergenza sanitaria sull'isola.… - Agenzia_Ansa : - NotizieIN : Indonesia, rischio emergenza sanitaria -

A una settimana dal terremoto e dallo tsunami che hanno devastato l', Save the Children lancia l'allarme per un'che potrebbe diffondersi per le acque contaminate. Asono soprattutto i bambini. Condutture idriche, strutture per lo smaltimento degli scarichi e servizi igienici sono completamente distrutti o fortemente danneggiati. Non è possibile smaltire i rifiuti, l'acqua delle fonti è spesso marrone e ricolma di sedimenti, dicono i sanitari, si rischia la diffusione di diarrea e altre malattie.(Di sabato 6 ottobre 2018)