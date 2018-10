INCIDENTE IN MOTO A SOLAROLO | FRANCESCO MAZZINI MORTO A 28 ANNI Ultime notizie Ravenna

MotoGP - GP Thailandia 2018 : come sta Jorge Lorenzo dopo l’INCIDENTE? Escluse fratture - accertamenti in ospedale : Jorge Lorenzo sta bene dopo il brutto incidente in cui è incappato questa mattina durante le prove libere 2 del GP di Thailandia, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo, volato per le ghiaie in seguito a un terribile highside della Ducati (poi completamente disintegrata), non ha mai perso coscienza ma è stato portato via dalla pista in barella. Lo spagnolo è stato sottoposto a degli accertamenti al piede destro e al polso sinistro presso il ...

Gp Thailandia - spaventoso INCIDENTE per Jorge Lorenzo : la moto spezzata in due : Spaventosa caduta per Jorge Lorenzo nel finale delle seconde libere del primo Gran Premio nella storia della Thailandia. Il pilota spagnolo della Ducati, già reduce dall'infortunio al piede ad Aragon, ...

MotoGp – Incredibile INCIDENTE di Jorge Lorenzo a Buriram - moto distrutta e pilota via in barella [VIDEO] : Jorge Lorenzo, dopo l’incidente ad Aragon, s’imbatte in una nuova caduta: in Thailandia un altro high side per il maiorchino Jorge Lorenzo, dopo esserne uscito a pezzi dall’incidente di Aragon (con l’alluce del piede destro rotto), ha un nuovo incidente in Thailandia. Il maiorchino mentre stava percorrendo il circuito di Buriram ha subito un high side che lo ha disarcionato dalla sua due ruote durante le seconde ...

Moto3 – Paura in Thailandia - INCIDENTE shock : McPhee travolto dalla moto di Perez nelle Fp2 : Spaventoso incidente alla fine delle Fp2 di moto3: McPhee travolto dalla moto di Perez Sta per concludersi la prima giornata di prove libere del primo Gp della Thailandia della storia della motoGp. In attesa dei campioni della categoria regina, sono scesi in pista, sul circuito di Buriram, i giovani della moto3, per la seconda sessione di prove libere. Sasaki è stato il più veloce, ma ad attirare l’attenzione e far spaventare tutti i ...

Vittima di INCIDENTE durante prove di motocross - Christina rimane paralizzata a 23 anni : La giovane pilota esperta di Freestyle motocross è rimasta Vittima di uno spaventoso incidente durante alcune prove in moto che l'ha lasciata paralizzata.Continua a leggere

Filippo Magnini vittima di un’INCIDENTE in moto : Per Filippo Magnini doveva essere un giro in moto in compagnia per pubblicizzare l’iniziativa di un amico, ma si è trasformata in una brutta avventura. L’ex nuotatore si è ritrovato al pronto soccorso con un polso ingessato dopo essere stato investito da un pirata della strada. Per fortuna a casa ad attenderlo c’era Giorgia Palmas. “Nonostante tutto, sempre il più figo, elegante, sempre sorridente con tutti” ha detto la Palmas ...

Udine - giovane di 28 anni muore in un INCIDENTE in moto davanti al fratello : La vittima è Salvatore Andrea Faro, un giovane di ventotto anni originario di Catania ma residente da qualche tempo in Friuli Venezia Giulia, dove gestiva un distributore di benzina. Il giovane motociclista era in sella alla sua Kawasaki quando si è scontrato con una Fiat Panda con a bordo una coppia di coniugi.Continua a leggere

Filippo Magnini - INCIDENTE in moto : investito da un'auto. E Giorgia Palmas gli fa da infermiera : Paura per Filippo Magnini , l'ex campione del mondo di nuoto legato fino a qualche mese fa all'altra campionessa Federica Pellegrini e ora invece fidanzato con Giorgia Palmas . Filippo ha avuto un incidente ed è finito al pronto soccorso a Milano:...

Magnini - paura per un brutto INCIDENTE in moto : "Un'auto mi ha investito" : Filippo Magnini se l'è vista brutta. L'ex fuoriclasse del nuoto e attuale compagno di Giorgia Palmas, infatti, è finito in ospedale per via di un incidente in moto. Il 36enne pesarese ha postato una ...

INCIDENTE per Filippo Magnini - travolto in moto da una macchina passata con il rosso : L'ex campione di nuoto pubblica un selfie dal pronto soccorso e racconta la sua disavventura: "In macchina bisogna sempre...

Milano. INCIDENTE in moto per il nuotatore Filippo Magnini : Attimi di paura per il nuotatore italiano Filippo Magnini. Il campione di nuoto è stato investito da un’auto a Milano.

Filippo Magnini - INCIDENTE in moto e polso ingessato - foto : Filippo Magnini: 'Con Giorgia Palmas c'è progetto di vita a due' Magnini parla anche dell'ex fidanzata Federica Pellegrini: "Non voleva una famiglia e dei figli, per questo è finita". Una brutta domenica per Filippo Magnini, suo malgrado protagonista di un incidente. Come documentato sui social, con braccio fasciato e selfie dall'ospedale, il nuotatore azzurro è stato preso in ...

Due ragazzi morti in un INCIDENTE in moto : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Due ragazzi morti in un ...

Torino - scontro tra auto e moto : morti due ragazzi/ Ultime notizie INCIDENTE : si cercano testimoni : Torino, scontro tra auto e moto: morti due ragazzi. Ultime notizie incidente: le forze dell'ordine cercano testimoni, automobilista negativa ad alcoltest(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 12:59:00 GMT)