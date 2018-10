' In quel furgone ci sono rom che rapiscono bambini' | ma sono lavoratori napoletani

Genova - la famiglia di Mondovì : «Siamo vivi solo perché non abbiamo superato quel furgone» : Proprio dietro il furgone verde del Basko, già diventato il simbolo della tragedia di Genova, viaggiava l’auto di una famiglia di Mondovì, in provincia di Cuneo. Papà Alfio, mamma Agnese e il loro Andrea, due anni, in vacanza a Ceriale, Savona, il 14 agosto avevano deciso di andare a Genova a visitare l’acquario, perché sembrava dovesse piovere da un momento all’altro, e di andare in spiaggia non se ne parlava. Non avevano nessuna fretta, e ...