In palio Samsung Galaxy S9 con il concorso Grande Fratello VIP | come accaparrarselo

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Davvero un'interessante occasione quella che permette di vincere unS9 con ilVIP. Magari non siete degli appassionati del reality show o al contrario non ne perdete una puntata: in ogni modo è giusto che i nostri lettori sappiano che votando i concorrenti di questa edizione pensata per i voltio già noti della televisione e non solo, sarà possibile (tra gli altri premi), anche accaparrarsi proprio questo gioiellino hi-tech, lanciato solo lo scorso febbraio.Il regolamento completo dell'iniziativa promozionale è presente sul sito Mediaset ma intanto ecco spiegatosarà possibile partecipare all'estrazione delS9. Fino all'11 dicembre e ogni settimana, dal mercoledì alle ore 00:00 al martedì successivo alle ore 23:59, sarà aperta la sessione per votare i partecipanti alla competizione e ogni preferenza avrà il valore di una ...