In gran segreto Spifferata da Palazzo su Charlotte Casiraghi E ora è giallo

“Il suo segreto”. grande Fratello Vip - la confessione choc sulla coppia più chiacchierata. C’entra l’ex di Francesco Monte : Francesco Monte e Giulia Salemi: al Grande Fratello Vip 3 tiene banco questa possibile coppia. Il gossip impazza e nelle ultime ore ci sarebbe stato anche un avvicinamento tra i due. A quanto pare presto potrebbero arrivare ‘notizie importanti’. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, dopo aver specificato in diretta, di non provare nulla fuorché amicizia con l’influencer, ma i due continuano a stuzzicarsi e a flirtare ...

Matrimonio lampo e in gran segreto. Si è sposato! Fan spiazzati : Si sono conosciuti a maggio, a ottobre è arrivato il Matrimonio. Matrimonio lampo e a sorpresa, che ha lasciato i fan senza parole. Lui, uno dei fenomeni sulla scena rapper del momento, l’ha fatto sapere con una Storia di Instagram. Con uno scatto in cui si baciano e un altro, quello classico, in cui le mani, tatuatissime, mostrano le fedi. Lui è il rapper Young Signorino, all’anagrafe Paolo Caputo. Ha 19 anni, viene da ...

Bono Vox in vacanza in Sardegna/ Il leader degli U2 è arrivato in gran segreto con The Edge : Il cantante Bono degli U2 è in Sardegna per qualche giorno di vacanza prima di cominciare il tour della band il prossimo 29 settembre a Copenaghen(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 15:09:00 GMT)

Rocco Schiavone/ Anticipazioni 19 settembre : il grande "segreto" di Marco Giallini (finale di stagione) : Marco Giallini torna a vestire i panni di Rocco Schiavone, protagonista della fiction, per l'ultima replica della prima stagione. Cosa succederà in "Pulizie di primavera"?(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 19:50:00 GMT)

Gigi Marzullo si è sposato (in gran segreto) : Una risposta stavolta l’ha dovuta dare lui. Il conduttore e intervistatore della notte di Rai Uno (Sottovoce e prima ancora lo storico Mezzanotte e Dintorni) Gigi Marzullo ha detto «sì» alla storica compagna Antonella De Iuliis, dirigente della società Sviluppo Italia. Dopo più di vent’anni insieme. A sposare il 65enne, al municipio di Nusco (provincia di Avellino), è stato Ciriaco De Mita, 90 anni, oggi sindaco di Nusco. Testimoni degli sposi, ...

Justin Bieber - matrimonio in gran segreto con Hailey Baldwin? : Colpo di scena per la storia d'amore tra Justin Biebie r e la modella Hailey Baldwin. Secondo alcune indiscrezioni rilasciate dal settimanale 'People', i due giovani innamorati si sarebbero sposati in ...

Diciotti - 34 migranti al confine portati in gran segreto dalla Baobab : La "deportazione" stavolta l"ha organizzata un"associazione umanitaria e non la polizia, come da sempre denunciano i no border. Una "deportazione" avvenuta in gran segreto, senza il minimo e dovuto preavviso alle istituzioni interessate: la Prefettura e la Questura di Imperia e il Comune di Ventimiglia.Sarebbero, infatti, 34 i migranti della nave Diciotti giunti, ieri sera, al campo Roja della città di confine, dopo aver viaggiato per tutta la ...

Neil Young e Daryl Hannah sposi in gran segreto - cerimonia intima e chiassosa : Matrimonio in gran segreto per il cantautore Neil Young e l'attrice Daryl Hannah . Pare che i due si siano sposati con una piccola cerimonia in California proprio lo scorso fine settimana. Le nozze si ...

Ariana grande e Pete Davidson/ La proposta di nozze e il segreto dell’acconciatura : cosa nasconde la coda? : Ariana Grande e Pete Davidson sono ad un passo dalle nozze. L’attore intervistato da Veriety ha parlato quasi esclusivamente della sua fidanzata. Come e quando si sono conosciuti?(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 15:50:00 GMT)

Ed Sheeran - come essere una star internazionale e riuscire a sposarsi in gran segreto : Ed Sheeran ovvero la discrezione. Già si conosceva il poco amore del cantautore per i riflettori puntati sulla sua vita privata, ma con l’ultima intervista ha battuto tutti. Ed stava concedendo una intervista video ad Access Hollywood, quando gli viene chiesto qualcosa riguardo il matrimonio annunciato a gennaio sui social con un post. “Ci dai qualche dettaglio sul matrimonio? Avete già scelto una data o un posto?” una ...

Ed Sheeran ha sposato in gran segreto la compagna Cherry Seaborn : Kiss me under the light of a thousand stars. E chissà se il bacio del sì tra Ed Sheeran e la compagna Cherry Seaborn sarà stato accompagnato dalle parole di Thinking out loud, brano del cantautore inglese del 2014. Di certo solo le stelle hanno illuminato il loro matrimonio, sfuggito ai flash delle fotocamere e ai riflettori delle televisioni di mezzo mondo, rivelato dall'artista nelle scorse ore durante un'intervista alla tv ...

Ed Sheeran ha sposato Cherry Seaborn in gran segreto dopo anni d’amore : Ed Sheeran ha sposato Cherry Seaborn. L'artista di Shape of You ha sciolto le riserve sulla pronuncia del fatidico sì che sarebbe già avvenuta nonostante non ne abbia volutamente dare notizia ai media, tenendo così per sé uno dei momenti più intimi della vita di una coppia. Ancora segreta la data del matrimonio e il luogo in cui si sono celebrate le nozze. I due si sono innamorati a scuola, presso la Thomas Mills High School di Framlingham, ...