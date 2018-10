“In Australia ho iniziato una carriera a 53 anni Qui sembra casa | è pieno di italiani”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Io partii nel 2007 all’ età venerabile di 53, perché – obviously – non avevo un lavoro a tempo indeterminato. E in più, essendo un poco stagionata, ero ancor meno papabile. Giustamente mi si preferì una giovane mamma. Diciamo che ho sofferto una discriminazione. Meno male! Ora qui dove mi trovo, a Newcastle in, e sono già dieci, ho fatto una rapidanell’università in cui lavoro. Ho fondi per la ricerca, sono rispettata, viaggio nel Sud e Nord del globo. Ho lasciato una madre anziana. Mi mancano le montagne, mia sorella e due bellissimi nipoti. E gli amici. Mio marito ha lasciato tutto per seguirmi e la sua vita non è stata facile. Eppure, guardando indietro e pur sapendo che il tempo non esiste ed è un accidente del Big Bang, rimetterei ancora le mie cose in quattro contenitori di alluminio, nemmeno un metro cubo ciascuno. Sono stati i miei primi ...