Iliad Down Non Funziona | Non Va Internet 5 Ottobre 2018

Rete Iliad di nuovo down : disservizi in tutta Italia anche oggi 5 ottobre : Potrebbe sembrare uno scherzo del destino, fatto sta che ci sono nuovamente problemi e disservizi, in alcuni casi veri e propri down, con la Rete di Iliad, a una settimana esatta dai precedenti del 28 settembre.

Iliad non funziona : rete dati down al nord e centro Italia : L’operatore francese Iliad è alle prese con dei problemi tecnici sulla propria rete dati. Nel corso della mattinata sono giunte moltissime segnalazioni sul sito downDetector che ha così elaborato i dati: Internet mobile assente (43%) Telefonia mobile assente (34%) Blackout totale (22%) Questi problemi di connessione, per ora, sono stati riscontrati maggiormente a: Milano, Roma, Napoli, Torino, Padova, Bologna, Verona, Palermo e ...

Iliad non funziona : disservizi e down in Italia per telefonate e Internet : disservizi e problemi oggi 28 settembre per gli utenti che utilizzano l'operatore Iliad, come riportato dal sito downdetector.it, uno dei più utilizzati dagli utenti per riportare i problemi di Rete.