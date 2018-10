Il vigneto sospeso a “casa” Pasini

gqitalia

(Di venerdì 5 ottobre 2018) In occasione della manifestazione Profumi di Mosto 2018, l’itinerario eno-gastronomico che celebra la vendemmia nelle cantine della Valtènesi e della Riviera del Garda, e nell’anno del 60° anniversario,San Giovanni presenta il “”. Ossia un’opera nata da un riutilizzo creativo di tubetto legavigna in materiale riciclato su cavetti in acciaio. Con i residui di magazzino di tubetto legavigna (materiale plastico riciclato al 70%) è stato riprodotto simbolicamente un ettaro ditra cielo e terra, nella corte della’azienda nel bresciano. Ilingloba tre ulivi, a rappresentare la convivenza fortunata delle due importanti colture. Ogni tubetto rosso rappresenta una vigna, per un totale di 4.200 tubetti, come il numero di vigne per un nostro ettaro di. La lunghezza di ogni tubetto, poco più di 3 metri, è assimilabile allo ...