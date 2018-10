Sgraziato e in carne Ecco il vero volto di Sant'Ambrogio : Persino i santi si lamentano se la sofferenza si fa sentire. Così Sant'Ambrogio raccontava della sua spalla dolorante in una lettera alla sorella santa Marcellina. Quel che è più chiaro, dopo l'ultima ricognizione sulle ossa di colui che nel 374 è stato acclamato vescovo di Milano a furor di popolo, è che Ambrogio aveva più ragioni per affliggersi della media dei comuni mortali.Le analisi di laboratorio, realizzate dall'Università di Milano e ...

Il Paradiso delle Signore Daily svela il vero volto di Luca Spinelli : Francesco Maccarinelli conquista il pubblico di Rai1 : La vera rivelazione de Il Paradiso delle Signore Daily sembra essere proprio Francesco Maccarinelli . Il giovane attore che sta prestando il volto al misterioso Luca Spinelli sta conquista ndo il pubblico di Rai1 . Dalle sue lacrime alla liason con Adelaide, che proprio nella puntata di oggi ha ceduto alle avances del misterioso imprenditore, cosa nasconde in realtà Luca Spinelli ? Chi segue Il Paradiso delle Signore in versione Daily sa bene che ...

Incidente A22 - morto direttore marketing dell’Arena di vero na/ Corrado Ferraro travolto in moto da un’auto : Tragico Incidente sull'A22, morto direttore marketing della Fondazione Arena di Verona : Corrado Ferraro travolto in moto da un'auto fuori controllo. Arrestato investitore, era ubriaco(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 12:13:00 GMT)

verona : mozioni anti-aborto e saluto romano rivolto alle attiviste di 'Non una di meno' : Giovedì scorso, a Verona, si è tenuta una convulsa seduta del consiglio comunale in cui sono state proposte delle mozioni antiabortiste-pro vita. Ad avanzare una pacifica protesta nei confronti di questo atto sono state le attiviste di ''Non una di meno'', associazione femminista. Stando alla versione da loro riferita, il consigliere Andrea Bacciga avrebbe rivolto loro un saluto romano come provocazione. La mozione della Lega a Verona La mozione ...