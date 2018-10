Il Tribunale del Riesame dispone i domiciliari per Zamparini

Mimmo Lucano - accusa e difesa ricorrono al Tribunale del Riesame. Il sindaco di Riace resta ai domiciliari : Sarà il Tribunale del Riesame a decidere se Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, agli arresti domiciliari da martedì deve tornare in libertà oppure no. Sarà presentato in giornata ai giudici della Libertà di Reggio Calabria il ricorso della Procura della Repubblica di Locri contro l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip, Domenico Di Croce, che aveva disposto la misura ma non aveva riconosciuto una lunga serie di reati: ...

Mafia - Marcello Dell’Utri non torna in carcere : dal Tribunale di sorveglianza ok ad altri cinque mesi ai domiciliari : Marcello Dell’Utri non torna in carcere, almeno per il momento. Il tribunale di sorveglianza di Roma ha prorogato la detenzione domiciliare per motivi di salute, come chiesto dai suoi avvocati Simona Filippi e Alessandro De Federicis. Il caso sarà nuovamente esaminato dal tribunale di sorveglianza tra 5 mesi. Dell’Utri, condannato nel 2014 a 7 anni di carcere per concorso esterno alla Mafia, oltre ad essere dà anni cardiopatico, è diabetico e ...

Maltempo - allagato il centro di Catania : piove all’interno del Tribunale. Disagi alla circolazione ferroviaria in Puglia : Oltre alla Calabria, dove si registrano i danni più gravi e due vittime, anche Sicilia e Puglia sono flagellate dall’ondata di Maltempo che ha colpito il Sud Italia. Su Catania si sono rovesciati due temporali consecutivi nelle giornate di mercoledì e giovedì: alcune strade centrali della città, tra cui la centralissima via Etnea, si sono trasformate in fiumi in piena, con l’acqua che è arrivata a ricoprire le auto posteggiate. ...

Catania - Tribunale vittima del maltempo : cascate d’acqua negli uffici della cancelleria : cascate d’acqua dentro gli uffici della cancelleria del tribunale di Catania in via Crispi e in una sala di udienza. Nella quarta sezione distaccata l’acqua caduta dai lucernari, con guarnizioni che non tengono, sul tetto ha allagato gli uffici, le scrivanie, carte: il tutto è documentato in alcuni video registrati mentre l’acqua cadeva copiosa L'articolo Catania, tribunale vittima del maltempo: cascate d’acqua negli ...

Tribunale dell'Aia definisce "illegittime" le sanzioni Usa all'Iran : La Corte internazionale di giustizia ha dichiarato 'illegittime' le sanzioni varate da Trump nei mesi scorsi ai danni dell' Iran . In particolare, il verdetto del Tribunale dell'Aia, adottato in via ...

La Bolivia sogna il mare ma il Tribunale dell euro Aia dice no : La Bolivia non avrà il mare. Ecco la spada di Damocle inflitta ai cittadini Boliviani. Il Tribunale internazionale dell'Aia ha deciso ieri con una sentenza storica che lo stato della Bolivia non ha il ...

Ripescaggi Serie B - arriva la decisione del Tribunale Federale : ecco il format del campionato cadetto : Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Catania, Novara, Ternana, Pro Vercelli e Siena sull’annullamento delle delibere del Commissario Straordinario della FIGC Roberto Fabbricini che hanno fissato il format della Serie B a 19 squadre. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola Presidente; dal ...

'Starway to heaven' torna in Tribunale per plagio - il processo del 2016 da rifare : Una corte federale di Los Angeles, composta da tre giudici della nona corte d'appello, ha riscontrato delle irregolarità nel processo del 2016, che è dunque da rifare. Insomma Stairway to Heaven dei ...

Lega - Tribunale di Milano dispone sequestro di 1 - 9 milioni a carico dell’avvocato Matteo Brigandì : Il Tribunale di Milano ha disposto un sequestro preventivo ai fini della confisca da quasi 1,9 milioni di euro a carico dell’avvocato Matteo Brigandì, storico Legale in passato della Lega e dell’ex leader Umberto Bossi, a processo per patrocinio infedele e autoriciclaggio perché, secondo l’accusa, “quale avvocato della Lega (è parte civile, ndr)” rendendosi “infedele ai suoi doveri professionali” avrebbe omesso “di ...

RAI - MARCELLO FOA PRESIDENTE : OGGI IL VOTO DELLA VIGILANZA/ Ultime notizie - Pd e Leu; non è un Tribunale : Rai, MARCELLO Foa PRESIDENTE: OGGI il VOTO DELLA VIGILANZA. Ultime notizie, il partito democratico e l'Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai, minacciano ricorsi (Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 11:56:00 GMT)