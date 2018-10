Il Segreto | Nicolas spara a Dos Caras | anticipazioni trame dall’8 al 13 ottobre

Il Segreto anticipazioni dall’8 al 12 ottobre : Nicolas uccide Dos Caras : anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Nicolas uccide l’assassino di Mariana e viene arrestato Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana annunciano che a Puente Viejo arriva Dos Caras, l’assassino di Mariana, il quale rivela a Nicolas che la moglie prima di morire gli aveva confessato che era in attesa in un altro figlio. Non […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dall’8 al 12 ottobre: Nicolas uccide ...

Il Segreto anticipazioni ottobre : Severo trova Carmelito - Dolores si sposa - Nicolas fugge : Il Segreto con le sue anticipazioni di ottobre non smette di sorprendere gli affezionati telespettatori. Puente Viejo è funestata dalla rivolta operaia con a capo Larraz, che culminera' nell'inattesa condanna a morte di Francisca Montenegro. Severo continua la sua ricerca disperata del figlio Carmelito, che finalmente giungera' al lieto fine. Inoltre Dolores e Triburcio, nonostante le perplessita' di Hipolito, convoleranno a nozze, allietando il ...

IL Segreto - PUNTATA SERALE 3 OTTOBRE/ Anticipazioni : Nicolas e Alfonso combineranno nuovi guai? : Il SEGRETO, Anticipazioni PUNTATA SERALE 3 OTTOBRE Rete 4: Francisca condannata alla fucilazione dagli anarchici, morirà? Severo perde ogni speranza mentre Irene...(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 12:55:00 GMT)

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 8-13 ottobre 2018 : Nicolas finisce in prigione! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 8 ottobre a sabato 13 ottobre 2018: Nicolas uccide l’assassino di Mariana dopo una confessione choc! Anticipazioni Il Segreto: Nicolas uccide Dos Caras e viene arrestato! Perez de Ayala organizza la sua morte! Julieta continua a respingere Prudencio, mentre Francisca si vendica dei ribelli! Drammatici avvenimenti, ingiustizie, gelosie, amori impossibili… in fatto di emozioni e colpi ...

Anticipazioni Il Segreto : Severo tenta il suicidio - Nicolas vendica la morte della moglie : Nelle prossime puntate della telenovela di origini iberiche “Il Segreto” [VIDEO] prodotta da Boomerang Tv e scritta da Aurora Guerra ci saranno dei clamorosi colpi di scena. Le Anticipazioni di meta' ottobre 2018 rivelano che Severo Santacruz, sempre più disperato per non essere riuscito a ritrovare suo figlio Carmelito, tentera' di togliersi la vita ingerendo del laudano. L’ex fotografo Nicolas Ortuno, invece, dopo aver scoperto una ...

Anticipazioni Il Segreto : Alfonso sospetta che Emilia abbia tradito Nicolas : Le vicende della soap opera spagnola “Il Segreto” [VIDEO]ambientata nella cittadina di Puente Viejo sono sempre caratterizzate da intrighi, nuovi arrivi, abbandoni, e soprattutto da colpi di scena. Nelle puntate che i telespettatori italiani vedranno nel periodo autunnale Alfonso Castaneda dopo essere stato scagionato grazie al suocero Raimundo Ulloa oltre a cambiare del tutto il suo atteggiamento avra' un brutto sospetto. In particolare il ...

Anticipazioni Il Segreto - addio Nicolas : il fotografo lascia Puente Viejo : Anticipazione Il Segreto: Nicolas lascia Puente Viejo con Juanita I telespettatori, nelle prossime puntate de Il Segreto, dovranno salutare Nicolas. Il fotografo dice addio a Puente Viejo e non lo fa da solo. Infatti, l’Ortuno lascia il piccolo paese spagnolo insieme alla piccola Juanita. Purtroppo, il vedovo di Mariana si ritrova costretto a partire e […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto, addio Nicolas: il fotografo lascia Puente ...

Il Segreto - anticipazioni : l'addio di Nicolas e Juanita a Puente Viejo : Le anticipazioni spagnole de Il Segreto riportano che purtroppo non manca molto al momento dell’addio a Nicolas Ortuno, uno dei personaggi storici della telenovela ambientata a Puente Viejo e di certo uno dei più amati dal pubblico. Infatti negli episodi che andranno in onda su Canale 5 nel periodo autunnale, la vita del fotografo verra' sconvolta ancor di più, sempre a causa della morte di Mariana, l’amata moglie uccisa da un folle: purtroppo ...

Il Segreto anticipazioni : NICOLAS fugge dalla Spagna con JUANITA : Nel corso della puntata 1793 de Il Segreto, i telespettatori italiani dovranno dire addio a NICOLAS Ortuño (Alejandro Siguenza) e alla piccola JUANITA (Chloe Lazaro); tutto avrà così inizio quando il fotografo, colto da un raptus di rabbia, porrà fine alla vita di Tomas Perez De Ayala (Miguel Angel Diaz), l’assassino della moglie Mariana (Carlota Barò)… Dando uno sguardo alle anticipazioni su questa trama, si scopre che Dos Caras (il ...

Il Segreto anticipazioni puntate spagnole : Nicolas è in pericolo : Nuove tragedie e inganni colpiranno Puente Viejo come ci narrano le anticipazioni sulle puntate spagnole de Il Segreto. Sarà Nicolas a rischiare la morte durante le puntate autunnali trasmesse in Italia, ma che in Spagna sono anticipate, vista la diversità di programmazione. Nicolas si metterà nei guai per vendicare la morte della moglie Mariana, il cui assassino potrebbe tornare libero. Cosa accadrà ancora? Il Segreto anticipazioni puntate ...

Il Segreto anticipazioni : NICOLAS sta per essere ucciso ma… : Grande pericolo in arrivo per NICOLAS Ortuño negli episodi italiani de Il Segreto in onda in autunno: arrestato per l’omicidio di Tomas Perez De Ayala (Miguel Angel Diaz), l’assassino della moglie Mariana Castañeda (Carlota Barò), il fotografo rischierà addirittura di essere ucciso. Facciamo quindi il punto della situazione per capire meglio che cosa accadrà. Come abbiamo avuto modo di segnalare nei nostri post di anticipazioni sulla ...

Il Segreto anticipazioni : NICOLAS uccide DOS CARAS - l’assassino di MARIANA : Grandi drammi in arrivo per NICOLAS Ortuño (Alejandro Siguenza) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto. Preoccupato dall’imminente riapertura del processo contro Tomas Perez De Ayala (Miguel Angel Diaz), l’assassino della moglie MARIANA Castañeda (Carlota Barò), il fotografo di Puente Viejo utilizzerà i suoi studi in legge e si costituirà parte civile nel procedimento penale per evitare che il criminale possa ritornare a ...