Il Segreto Anticipazioni 6 ottobre 2018

Il Segreto Anticipazioni 5 ottobre 2018 : Emilia riceve una lettera da sua figlia Maria e, ritenendola molto importante, la mostra a Francisca. Fe intanto cerca di convincere Mauricio a non intervenire contro i rivoltosi.

Il Segreto Anticipazioni : ecco cosa succederà a FINE OTTOBRE 2018 : cosa succederà nelle puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 a FINE OTTOBRE 2018? ecco il nostro post su tutte le anticipazioni principali della telenovela ambientata a Puente Viejo… Nazaria sparisce nel nulla. Certa che sia stata lei a riferire al Generale Perez De Ayala (Chema Adeva) dei giorni che ha passato nel bordello, Fe (Marta Tomasa Worner) darà appuntamento a Nazaria (Cayetana Cabezas) in un orario notturno per chiarire ogni ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : Julieta è con le spalle al muro : La povera Julieta non ha ancora finito di soffrire. Ricordiamo la morte della piccola Ana, il tentativo di violenza ed il rapimento da parte del padre. Questo lo ricordiamo perché ci servirà per capire ciò che succederà alla giovane. Il matrimonio con Prudencio finirà male, al punto che il giovane la farà arrestare, pure di non lasciarla vivere con l’amato Saul. Quest’ultimo lascerà la casona, come reagirà donna Francisca? Eccovi ...

IL Segreto - cosa succede venerdì 5 ottobre 2018? Anticipazioni puntata : Anticipazioni Il SEGRETO di venerdì 5 ottobre 2018: Carmelo pensa che il bambino di Irene non potrebbe mai essere il figlio di Severo. Nicolas si prepara al processo contro Dos Caras… Emilia giunge trafelata da donna Francisca e le fa vedere una lettera appena ricevuta e che lei considera di vitale importanza: l’ha scritta Maria! I braccianti di Larraz fissano la data dell’esecuzione della Montenegro. Mauricio vorrebbe ...

Il Segreto Anticipazioni : arrivano ISAAC - ELSA e ANTOLINA : Tra qualche mese, i telespettatori italiani de Il Segreto assisteranno all’arrivo di tre inediti personaggi e, di conseguenza, alla nascita di un triangolo amoroso nuovo di zecca. Dando uno sguardo alle anticipazioni, si scopre che tutto avrà inizio grazie ad un dialogo tra Matias Castañeda (Ivan Montes) e Marcela (Paula Ballesteros): il ragazzo farà presente alla moglie di essere stato invitato alle nozze dell’amico ISAAC Guerrero ...

IL Segreto - cosa succede giovedì 4 ottobre 2018 / Anticipazioni puntata : Anticipazioni Il SEGRETO di giovedì 4 ottobre 2018: Graciano Larraz e i suoi uomini hanno condannato a morte Donna Francisca. Raimundo, Saul e Pudencio desiderano aiutare Francisca a fuggire da Puente Viejo ma la Montenegro, temendo che possano condannare a morte anche loro, li prega di non fare passi azzardati. Consuelo ipotizza una soluzione e sia Prudencio che Julieta ritengono che l’idea sia ottima… Da non perdere: diventa fan ...

Il Segreto Anticipazioni : PRUDENCIO non concede l’annullamento a JULIETA : Non ci sarà pace per JULIETA Uriarte (Claudia Galan) e Saul Ortega (Ruben Bernal) nei prossimi episodi italiani de Il Segreto. Dopo essere fuggita da un tentativo di violenza da parte del marito PRUDENCIO (Josè Milan), la stessa JULIETA rivelerà a Saul che qualche mese prima lo aveva lasciato poiché Francisca Montenegro (Maria Bouzas) aveva minacciato di farlo condannare a morte per l’assassinio del suo professore universitario. Tutto ...

Il Segreto Anticipazioni ottobre : Severo trova Carmelito - Dolores si sposa - Nicolas fugge : Il Segreto con le sue anticipazioni di ottobre non smette di sorprendere gli affezionati telespettatori. Puente Viejo è funestata dalla rivolta operaia con a capo Larraz, che culminera' nell'inattesa condanna a morte di Francisca Montenegro. Severo continua la sua ricerca disperata del figlio Carmelito, che finalmente giungera' al lieto fine. Inoltre Dolores e Triburcio, nonostante le perplessita' di Hipolito, convoleranno a nozze, allietando il ...

Il Segreto Anticipazioni 4 ottobre 2018 : Francisca è stata condannata a morte e quando sembra tutto perduto, Consuelo trova una soluzione per salvarla dalla fucilazione.

Il Segreto Anticipazioni 3 ottobre 2018 : Mentre Irene scopre la verità su suo figlio, Francisca viene condannata a morte dai rivoltosi e rischia la fucilazione

Il Segreto Anticipazioni 3 ottobre 2018 : la puntata in prima serata su Rete 4 : Larraz e i rivoltosi hanno emesso una sentenza di morte per Francisca. Intanto Emilia riceve una lettera da consegnare alla Montenegro: il mittente è Maria!