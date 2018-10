Il reboot di Descent arriverà anche su PS4 | Xbox One e Nintendo Switch

eurogamer

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Ildello sparatutto spaziale, uscito originariamente nel 1994,per PlayStation 4,One eoltre alle versioni PC, Mac e Linux precedentemente annunciate.Come riporta Gematsu, i preordini sono ora disponibili e includono l'accesso alla beta PC a partire da fine anno, una versione personalizzata della nave Generation III "Viola" con verniciatura esclusiva, sfide speciali per la beta PC che vi permetteranno di sbloccare premi cosmetici esclusivi, "Missioni segrete" e ulteriori missioni per giocatore singolo che saranno disponibili entro il 2019.Gli utenti che hanno acquistato una copia di, in precedenza conosciuto come: Underground, avranno accesso alla beta PC e riceveranno il gioco completo. Read more…