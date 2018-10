Il principe Fabrizio Massimo Brancaccio | Abito in un castello | ma vivo grazie alla

huffingtonpost

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Non tutti i nobili conservano ancora gli antichi fasti del passato. È il caso di, esponente di una delle più antiche famiglie nobiliari romane, proprietari di palazzi (tra cui quello omonimo in piazza dei Cinquecento) appartamenti e terreni. Ma ora ilpare caduto in disgrazia e vivepensione della madre, un assegno di poco più di 1000 euro al mese, neldi famiglia."in un, ma sono povero. Sono iscritto al centro per l'impiego, ma non mi hanno mai chiamato" dichiara il, che, come riporta Il Messaggero, si è presentato all'udienza per un processo che lo vede imputato di violazione degli obblighi di assistenza per il mancato versamento dell'assegno mensile ai tre figli.A trascinarlo in tribunale sarebbe stata l'ex moglie Ilaria Bottini, anch'essa di origine nobile, che avrebbe dovuto ...