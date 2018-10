Il ponte è crollato Italia | emergenza maltempo | disastri | morti e feriti La situazione

Maltempo - in Calabria morta una donna e i suoi figli. Crollato un ponte : La vettura su cui la donna viaggiavano i tre è rimasta impantanata ed è stata trovata vuota. Ritrovati dopo qualche ora anche i corpi

Lamezia - crollato ponte delle Grazie per maltempo/ Ultime notizie Curinga - violento nubifragio : danni ingenti : Lamezia, crollato Ponte delle Grazie per il maltempo. Ultime notizie Curinga, violento nubifragio: danni ingenti a Catanzaro, ritrovati senza vita i corpi di due persone, mamma e figlio

Maltempo - in Calabria morta una donna e suo figlio. Crollato un ponte : La vettura su cui la donna viaggiavano i tre è rimasta impantanata ed è stata trovata vuota. Ritrovati il cadavere della donna e quello di uno dei due bambini, il più grande, di 7 anni. Sono in corso le ricerche del secondo figlio, due anni

Si tatua il ponte Morandi di Genova crollato : “È importante che nessuno dimentichi” : Fabio Verace, 57enne di Lagaccio, ha chiesto al tatuatore Marco Firinu di immortalare per sempre sulla sua gamba il Ponte crollato la mattina del 14 agosto. "Quel giorno io sono rinato, come tutti i genovesi" dice.Continua a leggere

Società Autostrade paga 1mln per monitoraggio ponte crollato : Lo annuncia il governatore Toti che spiega di aver chiesto ad Aspi di coprire i costi d'istallazione del sistema di sensori, come risarcimento per il 'danno'. Arrivati da Roma i primi 19 mln degli ...

Così è crollato ponte Morandi : le ipotesi della commissione : Sul crollo del Ponte Morandi a Genova, la commissione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha studiato le ipotesi ritenute più verosimili. Nella relazione finale, si legge che gli ispettori, pur non avendo accesso ai video della procura, hanno analizzato tre ipotesi, ritenute le più attendibili.Le prima due ipotesi considerano come motivo del crollo il cedimento dell'impalcato, cioè della strada a sud-est o a sud-ovest. Nella prima ...

Genova - lo shock del baby portiere Scatolini : 'Il ponte è crollato - la città no' : Ad Alessio e ai suoi genitori, alla gente del palazzo e agli amici del quartiere: a Genova tutta manca un pezzo di cuore. Il ponte che penzola nel vuoto è l'incubo che incombe nella vita di tanti. Uno ...

ponte crollato - per i pm un tentativo di depistaggio : sequestrate le carte a Cesi e Politecnico : L'INCHIESTA dal nostro inviato GENOVA Non solo gli studi commissionati nel 2015 e nel 2017 al Cesi e al Politecnico, per stabilire se fosse chiaro che il Ponte Morandi presentava delle criticità. Ieri ...

ponte crollato a Genova - il governatore Toti : 'No a commissario da fuori' : 'Il Governo vuole mettere un commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi. Non sappiamo ancora chi sarà ma abbiamo chiesto di poter scegliere quale figura sarà. Non vogliamo monopolizzare la ...

ponte crollato - nuovi interrogatori. Venerdì Conte a Genova per commemorazione : Anche il premier parteciperà all'iniziativa promossa dal governatore della Liguria Toti ad un mese dalla tragedia -

Genova - ponte crollato : si dimette il commissario scelto da Toninelli : «L'ingegner Bruno Santoro ha rassegnato spontaneamente le proprie dimissioni dalla Commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che opera per individuare le...

India : crollato ponte a Calcutta - si continua a scavare tra le macerie [GALLERY] : 1/10 AFP/LaPresse ...

CALCUTTA - VIADOTTO CROLLATO COME IL ponte MORANDI/ Ultime notizie : una sola vittima : India, crolla PONTE a CALCUTTA: diversi morti e numerosi feriti. Ultime notizie, in corso operazioni di salvataggio al Majerhat Bridge: si teme bilancio catastrofico