Il Pd presenta la sua “manovra ombra” | 240 euro al mese per ogni figlio e affitti

'LO SPAZIO' DELLA CAPITALE presenta LA SUA NUOVA STAGIONE : E viva Cervantes! Che scrisse la storia di un vecchio che uscì a cavallo a salvare il mondo. Marilyn Gallo e Roberta Rigano sono in scena dal 12 al 16 febbraio con IN TEMPI NON SOSPETTI, scritto, ...

Francesco Totti presenta - ora - la sua autobiografia al Colosseo : Buon compleanno Francesco @Totti #ASRoma pic.twitter.com/Ck2Btgny8O - AS Roma , @OfficialASRoma, 27 settembre 2018 In fila per un'occasione speciale Oltre cento persone, scrive Sport Mediaset , hanno ...

Francesco Totti presenta (ora) la sua autobiografia al Colosseo : Tutti in coda ad attendere la mezzanotte. No, non è uscito l’ultimo smartphone o qualche altra diavoleria tecnologica ma un libro, vero, fatto di carta e inchiostro. No, non un libro qualunque ma l’autobiografia di Francesco Totti, per tutti i romanisti, e non solo, il Capitano. Questa è la scena che è stata immortalata davanti alle dodici librerie Mondadori Bookstore che hanno deciso di rimanere aperte fino alle ...

Parmitano presenta 'Beyond' - la sua nuova missione spaziale : Milano, 27 set., askanews, - L'astronauta dell'Esa Luca Parmitano ha annunciato oggi il nome della sua prossima missione spaziale che partirà nel luglio del 2019. Dal centro dell'Esa in Italia, l'...

Savona - l'Accademia Kronos inaugura ufficialmente la sua nuova sede di rappresentanza : l'Accademia Kronos inaugura ufficialmente la sua nuova sede di rappresentanza a Savona. Il locale, all'interno del complesso della Fortezza Priamàr, è stato concesso in uso dal Comune di Savona e nei ...

Xiaomi Redmi Note 6 Pro in vendita prima della sua presentazione : Non avete letto male. A scanso di equivoci, Xiaomi Redmi Note 6 Pro è gia in vendita sul sito di e-commerce Aliexpress. La fuga di notizie relative al terminale nei giorni/settimane passate aveva fatto intendere in una commercializzazione a breve, ma il terminale è ora preordinabile attraverso il venditore ufficiale Xiaomi presso il sito di vendita cinese. Non sappiamo quando la società cinese abbia intenzione di togliere tutti i veli (se ce ne ...

Trame - Una Vita : Leonor presenta Casilda come sua sorella alla Deliciosa - Rosina si oppone : Le anticipazioni delle puntate spagnole [VIDEO] di Una Vita, in onda dal 17 al 21 settembre in Spagna, svelano che Lucia sara' divisa tra Padre Telmo e Samuel. Proprio quest'ultimo sara' aggredito da dei mafiosi. A casa Hidalgo, nel frattempo, Leonor e Rosina si scontreranno su Casilda, la figlia di Maximiliano. Una Vita: Lucia tra Padre Telmo e Samuel Casilda decidera' di scoprire le sue origini grazie a Leonor. A proposito la serva chiedera' ...

Mara Venier presenta la sua Domenica In. Sfida con il passato - Cristina Parodi - e il presente - Barbara D'Urso - . Video : Mara Venier torna ad essere la signora della Domenica. Dal 16 settembre, dopo quattro anni di assenza dalla Rai, la conduttrice veneta sarà infatti nuovamente al timone di Domenica In , per un'...

Da reginetta (scartata) a presentatrice - Diletta Leotta e la sua esperienza a Miss Italia 2009 : “ecco perchè venni eliminata” [GALLERY] : Diletta Leotta racconta la sua esperienza a Miss Italia 2009, la giornalista catenese quest’anno sarà alla conduzione del concorso di bellezza accanto a Francesco Facchinetti Diletta Leotta e la sua nuova avventura a Miss Italia 2018. Per la bellissima giornalista ed esperta di calcio non è proprio ‘la prima volta’ sul palco del concorso di bellezza, nel 2009 la nuova presentatrice della kermesse non fu alla conduzione ...

Stasera al TG1 Baglioni presenta la sua nuova canzone : 50 anni di carriera festeggiati con la musica "AL CENTRO". Un fiume in piena Claudio Baglioni che torna, a poche ore dai concerti all'Arena di Verona , venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 settembre, ...

Il Torino presenta la sua terza maglia dedicata a Suzuki JIMNY : Il 12 settembre alle ore 18 Suzuki e il Torino FC invitano a Torino, presso lo Store Robe di Kappa in via Lagrange 3, per l’unveiling di tre straordinarie novità. Suzuki JIMNY, la quarta generazione dell’inarrestabile fuoristrada di Hamamatsu, svelato per la prima volta al pubblico italiano; Roberto Soriano, nuovo centrocampista della squadra granata, che incontrerà anche i media presenti all’evento; la terza maglia del Torino FC per la ...

Georgette Polizzi un esempio per tutti : la giovane stlista che lotta contro la sclerosi multipla - ha presentato la sua collezione nella prima puntata di Detto Fatto! : nella prima puntata di Detto Fatto, nella nuova edizione che riparte sotto la guida di Bianca Guaccero, è apparsa anche Georgette Polizzi. La giovane stilista è un volto forse poco noto al pubblico di Rai2, ma decisamente popolare per chi segue Mediaset e il web. In passato ha infatti partecipato a Temptation Island con il fidanzato Davide Tresse e negli ultimi mesi ha fatto molto parlare sui social dopo che le è stata diagnosticata una forma ...