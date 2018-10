Il Nobel della Pace pro Israele “Lo stato ebraico è un esempio per noi yazidi”

Nobel per la Chimica : “Riconosciuto il ruolo fondamentale della Chimica per la salute” : La Federazione dei chimici italiani applaude all’assegnazione del Nobel 2018 a Frances H. Arnold, George P. Smith e Gregory P. Winter. Il loro contributo scientifico, infatti, mira a contribuire alla salute della collettività, trovando applicazione sia in ambito farmaceutico ma anche per i biocarburanti. E’ quanto si legge in una nota. “Il Nobel 2018 -sottolinea Nausicaa Orlandi, presidente della Federazione nazionale degli ...

Nobel - trionfa la chimica 'green' : Frances Arnold è la quinta donna della storia a vincere il premio : Per la quinta volta nella sua storia, il premio Nobel per la chimica è stato assegnato a una donna, l'americana Frances H. Arnold . Gli altri vincitori del premio sono l'americano George P. Smith e il ...

William Vickrey - premio Nobel : i 15 errori fondamentali della visione finanziaria dell'economia. Perchè le banalità che sentite in TV sono dei falsi economici. - ARTICOLO COMPLETO - : Decimo errore Il valore della valuta nazionale rispetto a quelle straniere o all'oro è legata alla solidità dell'economia e se mantieni una valuta forte contribuisci a mantenere l'economia solida. ...

Santos - il Nobel amico di Obama e il boom della coca in Colombia : Invece, se oggi la Colombia è tornata a rifornire il 74% della cocaina che si sniffa nel mondo lo si deve proprio a quello che per l'analista geopolitico Omar Bula Escobar è stato 'uno dei peggiori ...

William Vickrey - premio Nobel : i 15 errori fondamentali della visione finanziaria dell'economia. Perchè le banalità che sentite in TV sono dei falsi economici. - SECONDA PARTE - : 10 Il valore della valuta nazionale rispetto a quelle straniere o all'oro è legata alla solidità dell'economia e se mantieni una valuta forte contribuisci a mantenere l'economia solida. Questo è ...

Assegnato a Marco Simonit il "Premio Nobel" della letteratura vitivinicola per la sua "Guide pratique de la taille guyot " Prévenir les ... : Dedicato al guyot, una tra le forme di allevamento della vite più diffuse al mondo, spiega passo dopo passo il rivoluzionario Metodo di portatura Simonit&Sirch, che oggi è applicato in oltre 200 fra ...

IgNobel 2018 - dal potere detergente della saliva alle montagne russe contro i calcoli renali : «Se non avete vinto il premio stanotte, ma soprattutto se lo avete vinto, non preoccupatevi: avrete più fortuna l’anno prossimo». Al Sanders Theater dell’Università di Harvard sono stati assegnati i premi IgNobel alle scoperte scientifiche più divertenti, pazze e ironiche. Ma non per questo meno serie: «prima fanno ridere, poi fanno pensare», come dice il motto della manifestazione. https://www.youtube.com/watch?v=GQqZVthHyuA Chimica. L’IgNobel ...

Era il Nobel della superiorità occidentale : morto il Nobel della superiorità occidentale. Nel 2001 V.S. Naipaul aveva vinto il premio svedese perché i parrucconi terzomondialisti dell'Accademia di Stoccolma dei suoi libri non avevano capito ...

Morto a Londra lo scrittore premio Nobel della Letteratura VS Naipaul - aveva 85 anni : ... Naipaul racconta di uno scrittore di origini caraibiche, che trova le gioie del ritorno a casa in Inghilterra dopo anni di vagabondaggio e solo allora sente che il mondo non è più una colonia per ...

A Gallavotti il "Nobel" della fisica matematica : Giovanni Gallavotti è stato insignito del premio Poincaré, il maggiore riconoscimento internazionale per la fisica matematica, tanto da essere considerato alla stregua del Nobel per questa disciplina. Napoletano, 77enne, professore emerito dell'Università La Sapienza di Roma, Gallavotti è il primo italiano a ottenere questo importantissimo premio, che arriva dopo il “Premio Nazionale Presidente della Repubblica” per la Classe di Scienze ...