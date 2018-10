Il motore di Call of Duty alle prese con la sfida dei Battle Royale - analisi comparativa

eurogamer

(Di venerdì 5 ottobre 2018) La modalitàsi sposerà bene con la versione di Treyarch delofengine? L'ultima beta di Black Ops 4 ha fornito delle risposte abbastanza esaustive. La demo della modalità Blackout resa disponibile di recente, infatti, ha rivelato che gli sviluppatori stanno mirando a offrire uno stile di gioco molto simile a quanto visto in PUBG ma con un focus particolare sui 60fps, al contrario di quest'ultimo che fatica parecchio a mantenere delle performance stabili su Xbox One. Di base, Blackout segue la stessa struttura di gioco: 100 giocatori sorvolano la mappa, scelgono il posto in cui lanciarsi, cercano armi ed armature e, infine, si danno battaglia per rimanere gli ultimi in vita alla fine del match. Siamo in un territorio familiare, quindi, ma cosa rende il prodotto di Treyarch davvero speciale?A differenza dell'Unreal Engine 4 usato sia per PUBG che per Fortnite, la ...