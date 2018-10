Il ministro delle Finanze svizzero vede Tria | ' Incontro positivo'

Calenda annulla la "cena delle beffe"/ Ex ministro : "Vado a mangiare coi miei figli : Pd da psichiatria" : Caos Pd, Calenda annulla la cena: "mai parlato di estinzione, ma ci vorrebbe uno psichiatra come segretario". Martina, "ora basta": ex ministro, "Renzi e Gentiloni non si parlano da mesi"(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 16:20:00 GMT)

Lussemburgo - botta e risposta tra Salvini e il ministro Asselborn : «Salvini usa toni e metodi fascisti» - «No - solo rispetto delle regole» : Il ministro degli esteri lussemburghese torna ad attaccare il vicepremier italiano. «Il botta e risposta sui migranti è stata una provocazione studiata, se si girano video durante i vertici è impossibile un confronto franco»

Il ministro dell’Economia Tria : “Favorevole a taglio delle tasse per le famiglie - ma in maniera graduale” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria auspica un intervento prioritario di riduzione delle imposte per i redditi familiari. "Io sono molto favorevole a partire con un accorpamento e una riduzione delle aliquote per i redditi familiari. Bisogna trovare spazi per partire, compatibilmente con i vincoli di bilancio. L'operazione dovrà essere graduale".Continua a leggere

Francia - ministro Economia : “L’Italia è cosciente delle sue responsabilità in Europa” : La fiducia di fondo c’è. Ma Parigi giudicherà dai fatti il governo del cambiamento. Al forum The European House-Ambrosetti di Cernobbio, il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, ricorda che fra i due Paesi le relazioni economiche sono molto forti con investimenti corposi da entrambe le parti. “Ci sono molti investimenti francesi in Italia e molti investimenti italiani in Francia. E sono i benvenuti”, spiega il ministro ...

Spazio - ministro Bussetti : la mappatura satellitare delle scuole scoprirà gli edifici a rischio : “I nostri figli devono poter frequentare scuole sicure. È un loro diritto. Abbiamo dati ancora preoccupanti sugli edifici scolastici. Vuol dire che in questi anni non è stato fatto abbastanza. Sono stati stanziati soldi, ma senza mettere mano a quelle procedure farraginose che impediscono di far arrivare in fretta le risorse agli Enti locali proprietari degli edifici scolastici. È un problema che stiamo risolvendo con norme che ...

Iran licenzia ministro delle finanze : ... Masud Karbasian, accusato di non aver fatto abbastanza per aiutare l'economia e la valuta nazionale dopo il varo delle sanzioni americane contro Teheran. Il presidente del Parlamento, Ali Larijani, ...

Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli rilancia la nazionalizzazione delle autostrade : "I ricavi dei pedaggi per servizi migliori" : La nazionalizzazione delle autostrade "sarebbe conveniente" perché ricavi e margini "tornerebbero in capo dallo Stato attraverso i pedaggi, da utilizzare non per elargire dividendi agli azionisti, ma per rafforzare qualità dei servizi e sicurezza delle nostre strade". Dalle colonne del Corriere della Sera è il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, a rilanciare l'idea del governo di nazionalizzare ...

Turchia - ottimista il ministro delle Finanze sul futuro del Paese : Pochi giorni fa, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva dichiarato che l'economia è forte e che ci saranno altri piani per sostenere la moneta turca. "Faremo il possibile per risolvere la ...

Taglio delle pensioni d’oro - l’ex ministro Elsa Fornero critica la proposta del governo : “Un pasticcio - esporrà a ricorsi fondati” : In un'intervista concessa al quotidiano La Repubblica, l'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero ha criticato la proposta per la riduzione delle pensioni d'oro avanzata dal governo Lega-M5S e spiegato che "tecnicamente è una misura confusa, quando si tratterà di trasformarla in legge non mancheranno i problemi. Quello che più mi preoccupa però è come l'intervento viene presentato. Tutto è basato sul risentimento che si vuole sfruttare da un punto di ...

Vaccini - l’appello delle scienziate al ministro Grillo : “E’ pericoloso limitare l’obbligo” : “I Vaccini sono agenti preventivi. Limitarne l’obbligo a situazioni di emergenza o a quelle zone dove la copertura cada al di sotto del livello soglia è estremamente pericoloso, non risponde ai criteri epidemiologici e non corrisponde alle raccomandazioni di enti internazionali quali l’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’implementazione di misure che limitino l’obbligo vaccinale avrà conseguenze sanitarie catastrofiche ed un impatto ...

Turchia - la lira crolla sotto la soglia di pericolo. Il ministro delle Finanze : “Già pronto un piano di azione economica” : La Turchia ha elaborato un piano di azione economica che inizierà ad attuare già da oggi per allentare le tensioni degli investitori. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze del paese, Berat Albayrak. «Da lunedì mattina in avanti le nostre istituzioni prenderanno le misure necessarie e condivideranno gli annunci con il mercato», ha detto in un'i...

Trani - archiviata una delle inchieste sul ministro Paolo Savona e altri 61 L'accusa era di usura bancaria : ... ex ad di Unicredit,, Luigi Abete, presidente di Bnl,, Giuseppe Mussari, ex presidente di Mps,, Marco Jacobini, presidente di Popolare di Bari,, e, ancora, Fabrizio Saccomanni, ministro dell'Economia ...