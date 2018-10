Il libro su Imagine di John Lennon curato da Yoko Ono in uscita ad ottobre | in arrivo

optimaitalia

(Di venerdì 5 ottobre 2018): arriva in libreria ilche svela per la prima volta il making of di, il leggendario album di. A curarlo è stata la stessaOno che, attraverso fotografie inedite e dettagli unici, con testi originali delle canzoni e le testimonianze delle persone coinvolte nella realizzazione dell’album svela ogni passo della realizzazione di quel disco, patrimonio eccezionale della musica internazionale.Nel 1971Ono lavorano all'albuma Tittenhurst Park, la loro residenza di campagna in stile georgiano nel Berkshire (Regno Unito). La coppia realizza un disco destinato ad essere riconosciuto in tutto il mondo come un capolavoro della musica internazionale, uno degli album migliori sul mercato.fu il più acclamato della carriera di, apprezzato in modo particolare per la sua sincerità: al suo interno, in ...