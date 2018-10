Il lavoro non è stato massacrato | anzi

"Stabilizzazione subito". In piazza i precari dei centri per l'impiego : sono loro che cercano lavoro per chi non ce l'ha : Mentre il governo scalda i motori per il reddito di cittadinanza, scendono in piazza i precari dell'Anpal, l'Agenzia nazionale per le politiche attive, 1300 unità di cui 800 (il 62 per cento) con contratti temporanei. sono loro a cercare il lavoro per i disoccupati. Un paradosso, evidentemente. Stamane davanti alla sede centrale dell'Agenzia a Roma un centinaio di dipendenti non stabilizzati hanno dato vita ad uno 'speakers' corner' in ...

La senatrice Bernini : 'La Legge di Bilancio non crea posti di lavoro ma solo parassitismo' : La senatrice Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato e fedelissima dell'ex premier Silvio Berlusconi [VIDEO], ha espresso tutto il suo rammarico per le misure economiche contenute nella prossima Legge di Bilancio. Intervenendo al TG5, ha dichiarato: Mi spiace ammetterlo, ma questa Legge di Bilancio non promette nulla di buono. Le misure assistenzialiste non creano né lavoro né diminuzione dell'imposizione fiscale, ma solo più ...

I negozi aperti alla domenica? Hanno creato più lavoro ma non più fatturato : (Immagine: pixabay.com) La liberalizzazione degli orari e le aperture alla domenica dei negozi Hanno prodotto in Italia una maggiore occupazione anche se non c’è stato l’incremento sperato riguardo ai dati del consumo. Questo è quanto emerge dal rapporto presentato dal presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), Giuseppe Pisauro, in audizione informale presso la Commissione attività produttive della Camera in merito alle proposte di ...

Indennità di disoccupazione - un miliardo e 700 milioni vanno a chi non si attiva per cercare lavoro : MILANO - Tra marce indietro sulla riforma degli ammortizzatori sociali, annunci sul potenziamento dei centri per l'impiego, un miliardo promesso dalla vice ministra Laura Castelli, e promesse sul ...

Bocciati alle urne - piazzati al ministero : così il M5S trova un lavoro ai suoi non eletti : Senatori non riconfermati che diventano segretari particolari, ex onorevoli trasformati in vice capo di gabinetto o sottosegretari. Con stipendi a sei cifre. Ecco i pentastellati che nonostante il flop del voto vivono ancora di politica Il super stipendio di Rocco Casalino: guadagna più di Conte. I costi dello staff di Palazzo Chigi "

Parola di Bankitalia : chi prende il sussidio non cerca più lavoro : Resta "elevato" il numero degli italiani che hanno ricevuto sussidi statali grazie alla legge Fornero e al Jobs Act ma non si sono messi a lavorare. È questo il risultato dell'analisi fatta da uno studio di Banca d'Italia sulla recente evoluzione dell'indennità di disoccupazione nel nostro Paese.Le riforme del sistema degli ammortizzatori sociali realizzate nel 2012 (ovvero la legge Fornero) e nel 2015 (il Jobs Act), viene ricordato nello studio ...

Scuola - vince il concorso ma la cattedra non c’è : ‘Non mi vergogno - il lavoro è lavoro’ : Una storia amara quella di Salvatore Violetti, 41 anni, una storia di un precario che un giorno vede finalmente realizzato il suo sogno, quello di vincere il concorso docenti. Il 30 agosto 2016 pubblicò un post dove, con orgoglio, comunicava di aver vinto la selezione con 40/40 e che, finalmente, dopo tredici anni come insegnante precario, avrebbe potuto avere la sospirata cattedra. vince il concorso, ma è costretto a consegnare le pizze a ...

Il lavoro dei nonni vale duemila euro al mese : (Foto: Tom Merton/Caiaimage/Getty Images) Circa duemila euro al mese. Tanto incasserebbero i nonni se l’assistenza ai nipoti e le mansioni che svolgono per la famiglia fossero remunerate come uno stipendio. Lo ha calcolato Pronto Pro, il sito che consente agli utenti di cercare i servizi di oltre 300mila professionisti e artigiani, dall’idraulico al commercialista, dall’estetista all’insegnante. La stima arriva in ...

Veicoli elettrici - più posti di lavoro e meno inquinamento. In Italia però c’è chi non li vuole : Si sa che l’Italia è un Paese in ritardo in tanti settori, uno è quello dei Veicoli elettrici. Le statistiche più recenti parlano chiaro, siamo il fanalino di coda in Europa per tutti i parametri: numero di Veicoli elettrici circolanti, punti di ricarica e vendite annuali. Forse, però, le cose stanno cambiando. La settimana scorsa si è tenuta a Milano la II° Conferenza nazionale dell’elettromobilità e l’impressione è che si cominci a fare sul ...

Storie di sfruttamento dal Qatar - lavoro non pagato per lo stadio della finale dei mondiali di calcio : Dal Qatar arriva l’ennesima storia di sfruttamento estremo del lavoro nella preparazione dei mondiali Fifa di calcio del 2022. Mercury Mena (già Mercury Middle East), un’azienda ingegneristica coinvolta in alcuni tra i più prestigiosi progetti collegati ai campionati di calcio, come Lusail City, la “Città del futuro” che ospiterà la partita inaugurale e la finale, non ha versato migliaia di dollari in stipendi e versamenti pensionistici, ...

"Noi imprenditori scavalcati. Serve lavoro - non assistenza" : 'Boccia ha parlato davanti a Luca Zaia, un bravo governatore, e a Garavaglia, molto attento all'economia vicentina. Gli imprenditori in platea? È vero che hanno grosse difficoltà nei confronti del ...

Fare i nonni è un vero e proprio lavoro : vale uno stipendio di 2000 euro al mese : Il 2 ottobre come ogni anno si celebra la festa dei nonni e il portale ProntoPro, numero uno dei servizi in Italia, ha calcolato che il giusto compenso per i servizi che svolgono i nonni per i nipoti può valere uno stipendio di ben 2000 euro. Per calcolare questo importo, sono state prese in considerazione tutte le attività svolte dentro e fuori casa dai nonni, e messe a confronto con le relative paghe orarie riconosciute ai lavoratori ...

Fare i nonni è vero e proprio lavoro : vale uno stipendio di 2000 euro al mese : Il 2 ottobre come ogni anno si celebra la festa dei nonni e il portale ProntoPro, numero uno dei servizi in Italia, ha calcolato che il giusto compenso per i servizi che svolgono i nonni per i nipoti può valere uno stipendio di ben 2000 euro. Per calcolare questo importo, sono state prese in considerazione tutte le attività svolte dentro e fuori casa dai nonni, e messe a confronto con le relative paghe orarie riconosciute ai lavoratori ...

Centinaio (Lega) : 'Non lamentiamoci se ci invadono - quando si vuole un lavoro lo si trova' : In occasione della puntata della trasmissione Tagada' su La7 questo giovedì 27 settembre è intervenuto fra gli altri il ministro delle Politiche Agricole e Forestali Gian Marco Centinaio, esponente della Lega [VIDEO]. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto il titolare del dicastero di via XX Settembre. Il ministro Centinaio parla del fatto che gli italiani non vogliono più lavorare in agricoltura Il ministro Centinaio ha fatto in ...