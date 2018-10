Il governo manda il Def alle Camere e prova a rassicurare l' Europa

Salvini : "Obiettivo chiusura tutti i campi Rom entro la fine del mandato di governo" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri dove è stato approvato il decreto Sicurezza. "Il tema dei campi Rom non è oggetto del decreto, tuttavia in accordo con i Sindaci l'obiettivo è di arrivare alla chiusura di tutti i campi entro la fine del mandato di Governo". Così il Ministro ...

Manovra - Di Maio : 'Non sforeremo 3% mandando fuori giri conti' - 'Un governo serio i soldi per le riforme li trova' : Non possiamo aspettare 2-3 anni, governo serio soldi li trova - "Un governo serio, che ha fatto delle promesse i fondi li trova e non è un attacco al ministro dell'economia. Qualora non si trovassero ...

No Tav - Perino contro il governo : “Se pensano che li abbiamo mandati lì per snobbarci - hanno sbagliato indirizzo” : “Il 5 settembre abbiamo mandato una lettera al presidente del Consiglio Conte e al ministro Toninelli e dopo 9 giorni non ci hanno degnati neanche di mandarci a quel paese”. Così Alberto Perino, storico leader del movimento No Tav dal palco della festa del Movimento 5 Stelle a Settimo Torinese. “Se pensano che li abbiamo mandati lì per snobbarci, e non rispondere, hanno sbagliato indirizzo”, ha continuato, accusando il ...

In Libia comandano bande e milizie : il governo Sarraj è solo una facciata : Spiega Lacher: «Negli ultimi due anni le grandi milizie tripolitane si sono trasformate in reti criminali associate alla politica, ai grandi uomini d'affari e all'amministrazione. Si sono infiltrati ...

governo - dalla Flat tax alla Fornero al decreto migranti : tutti i nodi rimandati a settembre : decreto Dignità e taglio dei vitalizi. L’attuazione del programma di Governo della maggioranza giallo-verde si ferma per ora qui. Immigrazione, sicurezza, Flat tax, superamento della legge Fornero, reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza: il grosso delle promesse elettorali divenute punti del contratto di Governo è rimandato a settembre ...

Sicilia. Lupo : governo Musumeci rimandato a settembre in rifiuti - lavoro ed economia : Possiamo dire che il governo è 'rimandato a settembre' in almeno tre materie: rifiuti, lavoro ed economia". Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del PD all'Ars, all'indomani della sospensione dei lavori ...

Rom e sinti in piazza - preoccupati dal governo. "Comanda Salvini - i 5 Stelle lasciano fare" : Gino, 36 anni, viene da Lanciano, comune d'Abruzzo, tratti olivastri, origini gitane. È un 5 Stelle pentito. "Di Battista e Di Maio mi hanno deluso - allarga le braccia - in periodo elettorale venivano a farsi fotografare con noi, ma ora lasciano che a governare sia la Lega. Se Salvini ci attacca, loro non gli rispondono". Gennaro Spinelli, 82 anni, ce l'ha con l'ex senatur Umberto Bossi che voleva "spazzare via Roma-ladrona e poi si ...

Migranti riportati in Libia - Orfini : “Toninelli mandante Asso 28”/ Pd vs governo - “disinteresse diritti umani” : Nave italiana soccorre e riporta in Libia 108 Migranti. Violato regolamento internazionale. Il deputato di Liberi e Uguali, Fratoianni: “È gravissimo". Smentita da Guardia Costiera italiana(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 12:06:00 GMT)

governo a Coni 'diteci numero mandati' : ANSA, - ROMA, 31 LUG - Ulteriore richiesta di chiarimenti da parte del Governo al Coni sulle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio nazionale il 10 luglio scorso. Secondo quanto apprende l'Ansa,...