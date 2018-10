Il governo delle ventiquattr' ore

Manovra - il governo punta su privatizzazioni e rincari delle concessioni per incassare 10 miliardi : Per abbattere il debito monstre dell'Italia il governo punta - a giudicare dal testo della Nota di Aggiornamento al Def - sulle privatizzazioni e anche sulla riforma delle concessioni. ...

I guai delle banche al tempo del governo giallo-verde : Un taglio che ha le banche come vittime ma che potrebbe ripercuotersi, come al solito, su imprese e debitori. A copertura del costoso piano di riforme che accompagnerà il Documento di economia e finanza, il Governo gialloverde sta pensando di intervenire sulla deducibilità degli interessi passivi per le banche, riducendola dal 100% a una quota tra l'80 e l'86%. Il mondo del credito ha subito protestato: "L'aumento delle tasse per ...

governo : 'Confermiamo il programma delle riforme annunciate' - : ... alla presenza dei vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, i viceministri all'Economia Laura Castelli e Massimo Garavaglia, il ministro degli Esteri Enzo ...

Islam - la Lega al governo : "All'uscita delle scuola mamme siano senza velo" : "Le mamme Islamiche che portano il niqab devono rendersi riconoscibili quando ritirano i figli da scuola". La senatrice Simona Pergreffi e il deputato Daniele Belotti hanno sollevato il problema dei bambini che vengono presi a scuola da donne che insossano il velo Islamico integrale. Sono stati, infatti, numerosi i casi di Islamiche che si sono presentate davanti a scuola con il volto completamente coperto dal burqa o dal niqab. Oggi i due ...

Conte : Questo è un governo che ha messo gli 'ultimi' al centro delle proprie politiche : Con il governo del Cambiamento abbiamo ridato protagonismo e credibilità all'Italia in Europa e nel mondo. L'amicizia con gli Usa e con Trump, i vertici dei Consigli europei. A ottobre mi recherò a ...

PD in piazza contro il governo/ Ultime notizie - almeno 70mila persone - il balletto delle cifre : Pd in piazza del Popolo contro governo e manovra. Ultime notizie Roma, presenti tutti i big del partita: incognita partecipazione, motto "contro #ladrifuturo"(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:35:00 GMT)

Martina : 'governo fa scene da Repubblica delle banane' : 'Questo Paese non può essere governato dal balcone di Palazzo Chigi. Sono scene da Repubblica delle banane. Vergogna!'. Così Maurizio Martina dal palco di Piazza del Popolo a Roma.

Commissario per Genova - il nome è Claudio Andrea Gemme. Sul manager c’è l’accordo delle forze di governo : Il nome non è ancora ufficiale, né potrebbe esserlo come vedremo, ma l’accordo sul Commissario straordinario alla ricostruzione di Genova sarebbe stato trovato ai massimi livelli del governo: l’incarico, secondo fonti di governo sentite dal Fatto Quotidiano, dovrebbe essere assegnato a Claudio Andrea Gemme, dirigente d’azienda 70enne, genovese doc e con un ricco curriculum anche internazionale. E’ suo il nome che sta ...

Manovra - ecco i numeri delle misure approvate dal governo : La nota di aggiornamento al Def prevede un deficit fino al 2,4%. Una cifra che libererà circa 27 miliardi di euro per la Manovra e consentirà innanzitutto la sterilizzazione delle clausole di ...

Migranti - Panama blocca la nave Aquarius. La denuncia delle ong : “Pressioni dal governo italiano” : Dopo aver salvato 50 Migranti su un gommone, alla nave Aquarius le autorità di Panama hanno revocato l'iscrizione dai propri registri navali. La denuncia di Sos Méditerranée e Medici Senza Frontiere: "Pressioni economiche e politiche del governo italiano. Appello all'Europa per continuare a operare nel Mediterraneo centrale".Continua a leggere

Berlusconi riscende in campo : “mi candido alle Europee”/ Attacco a M5s e Lega : “governo nemico delle libertà” : Berlusconi: "M5s peggio della Sinistra". Ultime notizie, leader di Forza Italia scatenato a Fiuggi contro il Governo: "In campo a elezioni per salvare il Paese"(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 17:52:00 GMT)

Salvini e la marcia indietro sulla Flat Tax : “Nulla su Irpef nella manovra? Al governo staremo 5 anni - ci diamo delle priorità” : “Non ci sarà nulla sulla Flat tax nella manovra? Ci diamo delle priorità. Se l’anno prossimo pagheranno solo il 15% del loro ricavato un milione o un milione e mezzo di italiani, sarà una soddisfazione. Non possiamo fare in 5 mesi quello che altri non hanno fatto in 5 anni”. Così Matteo Salvini, a margine del suo intervento ad Atreju. Si tratta però di fatto di una marcia indietro rispetto a quanto rivendicato fino a pochi mesi ...

Giorgetti : 'Vorrei un governo 'virile' sulla manutenzione delle infrastrutture' : 'Prima ancora di Tav, Tap e Gronda - sono tutte cose che faremo - serve una grande operazione di manutenzione delle infrastrutture nel nostro Paese. Io su questo vorrei vedere un 'governo virile' in ...

governo - il costo della comunicazione è il più alto delle ultime legislature : I dati che sono usciti fuori dall' Espresso che ha richiesto di poter visionare le remunerazioni percepite da chi lavora nel settore Comunicazioni del Governo sono spaventosi: solo l'ufficio stampa di ...