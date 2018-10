Il Def alle Camere | 16 mld di euro per reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni

Manovra - Def alle Camere| : In mattinata lo scontro tra la Lega e i Cinque Stelle sui fondi da trovare. Dalla prossima settimana inizierà la discussione del testo

Def alle Camere : 16 miliardi per reddito di cittadinanza e pensioni : Oltre 16 miliardi per reddito di cittadinanza e riforma Fornero (quota 100). Per i centri per l’impiego 1 miliardo, flat tax 2 miliardi, assunzioni straordinarie per le forze dell’ordine 1 miliardo, truffati dalle banche 1,5 miliardi. Nel frattempo il ministro dell’Economia Tria, ha inviato una lettera alla Commissione Ue per spiegare la modifica del percorso programmatico di finanza pubblica...

Manovra - i numeri : 10 miliardi contro la povertà - 7 alle pensioni Il documento Tria all’Ue : «Nel 2021 il Deficit all’1 - 8%» : Dieci miliardi il reddito e le pensioni di cittadinanza, 7 miliardi per la previdenza, 2 miliardi per la riforma del fisco: ecco i punti del documento di programmazione economica e finanziaria

Def alle Camere : 16 miliardi per reddito di cittadinanza e pensioni. Tria prova a rassicurare l’Ue : A una settimana esatta dall’approvazione in consiglio dei ministri, la nota di aggiornamento al Def è stata inviata alle Camere, dove dalla prossima settimana inizierà la discussione. Ci saranno 16 miliardi per il reddito di cittadinanza e la riforma delle legge Fornero, di cui 9 miliardi per reddito e pensioni voluti dai grillini e 7 per la quota ...

Il Def alle Camere - 16 miliardi per pensioni e redditi minimo : Dopo l'attesa, finalmente il governo ha inviato il Def alle Camere. Di fatto in queste ore frenetiche i prvvedimenti entrati nella nota di aggiornamento hanno allertato i mercati e Bruxelles. I punti sostanziali dela Def che annuncia di fatto la manovra sono tre: il reddito di cittadinanza, la flat tax e il superamento della Fornero. Inoltre per il 2019 la manovra sarà al 2,4 per cento del rapporto deficit-Pil per poi scalare gradualmente nei ...

"Il Def è alle Camere". L'annuncio di palazzo Chigi : 10 miliardi per il reddito di cittadinanza - 7 per la Fornero : Ore 22. Dopo una giornata di pressing e litigi tra Lega e 5 Stelle, con il Tesoro impegnato in un lavoro febbrile, palazzo Chigi dirama un comunicato stampa per annunciare che la Nota di aggiornamento al Def è "alle Camere". Ci arriva con una settimana di ritardo rispetto alla scadenza prevista per il 27 settembre."Il Def - si legge nella nota - è alle Camere e conferma gli obiettivi, i tempi di attuazione delle riforme e le cifre. ...

Def alle Camere - 16 mld per reddito di cittadinanza e pensioni. Tria alla Ue : Pil crescerà all’1 - 5% nel 2019 : Oltre 16 miliardi per reddito di cittadinanza e riforma Fornero (quota 100), di cui 9 miliardi per reddito e pensioni di cittadinanza, 7 per la quota cento. Per i centri per l’impiego 1 miliardo, flat tax 2 miliardi, assunzioni straordinarie per le forze dell’ordine 1 miliardo, truffati dalle banche 1,5 miliardi. Mentre il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato una lettera alla Commissione europea ...

Manovra - Palazzo Chigi : “Il Def è alle Camere. Ci sono 9 miliardi per il reddito di cittadinanza e 7 per la legge Fornero” : “Il Def è alle Camere e conferma gli obiettivi, i tempi di attuazione delle riforme e le cifre”. Lo rende noto Palazzo Chigi in un comunicato. “Previsti 9 miliardi per il reddito e pensioni di cittadinanza e 7 per la quota cento – continua la nota del governo – Le risorse per altre misure, centri per impiego (1 miliardo), flat tax (2 miliardi), assunzioni straordinarie per le forze dell’ordine (1 miliardo), truffati ...