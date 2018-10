Il Compleanno del Molo 8 44 tra spettacoli | golosità e piccole sorprese

Compleanno Bologna : il messaggio della squadra di Filippo Inzaghi [VIDEO] : Il 3 ottobre è una giornata da ricordare per il Bologna, nel 1909 è nata infatti la squadra di calcio. Promotore della Fondazione è il giovane boemo Emilio Arnstein. Il primo presidente è stato l’odontoiatra svizzero Louis Rauch mentre il primo capitano Arrigo Gradi, introdotta anche la maglia rossa e blu. Solo un primo passo per un club che nella storia del calcio italiano ha avuto un compito di assoluto protagonista ed anche oggi regala ...

Juventus - Dybala omaggia Sivori : 'Bello segnare tre gol nel giorno del suo Compleanno' : TORINO - Una serata indimenticabile per Dybala , autore di una tripletta allo Young Boys , la sua prima in Champions , nel giorno in cui nacque Omar Sivori : 'Sappiamo quello che rappresenta lui per ...

Autismo - mamma del bimbo lasciato solo alla sua festa di Compleanno : “Stato ci aiuti con le terapie” : I festoni, la torta con le candeline, gli inviti fatti arrivare per tempo e l’emozione negli occhi del tuo bambino che aspetta gli amici. Poi la delusione, perché tutto ciò che hai pensato e organizzato per quel giorno crolla come un castello di sabbia sotto il peso dell’indifferenza. Ed è l’ennesima batosta, dopo porte in faccia, discriminazioni e diritti negati. C’è tutto questo dietro la vicenda della festa per il quarto compleanno di un ...

Buon Compleanno - Sting : la carriera 'impegnata' dell'ex leader dei Police - 1 / 10 - : 02 ott 2018 - Sessantasette anni di grande rock, ma anche di impegno costante perché questo - pur con tutti i suoi difetti - possa diventare un mondo migliore: l'attivismo di Sting, come del resto quello di tutti altri suoi colleghi, può essere messo...

Nessuno va alla di festa di Compleanno del bimbo autistico. La madre : "Lasciato solo dai compagni" : solo uno, su 18 invitati, alla festa di compleanno per i quattro anni di un bimbo affetto da autismo: è accaduto a Cavezzo, nel Modenese, e a denunciarlo è stata la madre del piccolo con uno sfogo sui ...

Nessuno va a festa Compleanno del bimbo con autismo. La madre : "Lasciato solo dai compagni" : solo uno, su 18 invitati, alla festa di compleanno per i quattro anni di un bimbo affetto da autismo: è accaduto a Cavezzo, nel Modenese, e a denunciarlo è stata la madre del piccolo con uno sfogo sui ...

Buon Compleanno Romina Power - Sting - Francesca Dellera… : Buon compleanno Romina Power, Sting, Francesca Dellera… …Cesare Maestri, Tullio Pericoli, Roberto Herlitzka, Nicola Tranfaglia, Sandro Magister, Antonio Di Pietro, Giuliano Molossi, Massimo Gramellini, Stefano Intini, Stefano Rusconi, Renato Turano, Gianpaolo Dozzo, Francesco Molinari, Luca Abete, Adelmo Togliani, Stefano Lucchini, Matteo Branciamore, Chiara Bellei… Oggi 2 ottobre compiono gli anni: Luigi Massignan, psichiatra; Cesare Maestri, ...

I funerali di Alessandro nel giorno del suo Compleanno - folla infinita per lui / FOTO : Viareggio, 1 ottobre 2018 - A migliaia hanno partecipato oggi a Viareggio ai funerali di Alessandro Cecchi , il giovane pasticciere morto venerdì scorso in un incidente stradale. Fra questi anche ...

Mazzarri - Compleanno sotto la pioggia al Filadelfia : Cinquantasette sotto la pioggia. Sono gli anni di Walter Mazzarri festeggiati stamane al Filadelfia sotto il diluvio e dopo la vittoria scaccia guai di ieri contro il Chievo. Tre punti preziosi per il ...

Bimbo autistico a Modena - festa Compleanno disertata da compagni di classe/ Sfogo della madre : “lasciato solo” : Cavezzo (Modena), compagni di classe disertano la festa di compleanno del Bimbo autistico di 4 anni. Sfogo social della madre, "lasciato solo da tutti": poi l'invito dal Milano Kids Festival(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 12:42:00 GMT)

Modena - i compagni di classe disertano la festa di Compleanno del bimbo autistico : Un solo amichetto si è presentato. La madre sfoga la sua amarezza in un video diventato virale. Poi per il piccolo, 4 anni, una sorpresa: un invito arrivato da Milano

Che Tempo Che Fa/ Anticipazioni e ospiti 30 settembre : il Compleanno di Panariello e il live della Bertè : Che Tempo che fa, Anticipazioni e ospiti 30 settembre: Fabio Fazio incontra Renzo Piano, Giorgio Panariello, Sabrina Ferilli e Loredana Bertè, tornata con un nuovo album.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 14:22:00 GMT)

Ilary Blasi con i figli al Colosseo per celebrare il Compleanno di Francesco Totti e l’uscita del suo libro ‘Un Capitano’ : Ilary Blasi per la festa di Francesco Totti al Colosseo, in cui celebra con pochi e famosissimi intimi il compleanno L'articolo Ilary Blasi con i figli al Colosseo per celebrare il compleanno di Francesco Totti e l’uscita del suo libro ‘Un Capitano’ proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Rita Dalla Chiesa/ Foto - Rotta dall’emozione per il Compleanno del papà : “Su Marte le stelle che amo” : Per il compleanno del papà Rita Dalla Chiesa pubblica una Fotografia di Marte dove "si trovano tutte le stelle che amo". Carlo Alberto Dalla Chiesa avrebbe compiuto 98 anni(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 01:18:00 GMT)