Il coding è una parte dell’informatica | cosa c’è di non chiaro?

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Il mio precedente articolo,o informatica, questo è il problema, ha suscitato un certo dibattito sui social. Sono stato infatti “rimproverato” di voler mettere ilcontro l’informatica. In realtà non solo non è quanto ho scritto, ma non è neanche la mia intenzione. Ho voluto solo chiarire il rapporto trae informatica. Ilè certamente, ma parlare di insegnamento delcome la soluzione da intraprendere per rendere la scuola digitale è riduttivo. La materia che deve essere insegnata nelle scuole è l’informatica, come emerge peraltro dai curricula proposti o in vigore in USA, UK, Francia, solo per citare alcune nazioni. Approfondisco adesso la mia posizione, che ho già espresso in vari altri articoli. Alcuni esempi recenti sono qua, qua e qua. Parto da un’osservazione forse banale, ma utile: le parole non hanno un ...