Il capo dell' Interpol è scomparso

Maltempo Calabria - il capo della Protezione Civile : “Anche domani allerta rossa - massima precauzione” : “Raccomandiamo a tutti i cittadini la massima precauzione perché per le prossime ore è prevista ancora allerta rossa in Calabria e domani la stessa allerta sarà estesa al Tarantino”. Così Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, prima del vertice in prefettura a Catanzaro con le autorità locali di Protezione Civile. “Noi viviamo in un momento – ha aggiunto Borrelli – in cui si verificano ...

Slovacchia - dopo i 4 arresti per il delitto Kuciak - per il capo della polizia : 'Non si esclude pista italiana' : Il capo della polizia slovacca, Milan Luciansky, non esclude una pista italiana nelle indagini dell'omicidio del giornalista Jan Kuciak, di soli 28 anni. Luciansky lo ha detto oggi a chiare lettere al ...

LUPO UCCISO - VALDEGAMBERI : FOTO - “PROSSIMA DI UNO DELLA LAV”/ La risposta di Walter caporale : FOTO LUPO UCCISO, post choc di VALDEGAMBERI: “PROSSIMA di uno DELLA LAV”. Consigliere regionale del Veneto è stato denunciato da AIDAA per istigazione all'omicidio. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 20:39:00 GMT)

'Espulsione della capogruppo Pd a Verona che ha votato contro l'aborto' - Orlando - Pd - : Roma, 5 ott., askanews, - Il Pd deve avviare le procedure per l'Espulsione della capogruppo del partito al consiglio comunale di Verona. Lo chiede Andrea Orlando, in un tweet: 'Io credo che gli ...

Wanted. L'Interpol cerca Mr Meng - il capo dell'agenzia scomparso in Cina : Il ruolo di Meng doveva servire pure a questo: stringere con le polizie del mondo patti di collaborazione interessanti , anche sul fronte economico: divisione dei capitali sottratti, proponevano i ...

Pd - voto della capogruppo a Verona sull aborto - Martina 'Un grave errore'. Zingaretti 'No a colpi di mano contro 194' : Cronaca Verona, in consiglio comunale sì a una mozione contro l'aborto, anche dalla capogruppo del Pd

Il capo dell’Interpol è scomparso durante un viaggio in Cina : (Foto: Mikhail Metzel\TASS via Getty Images) Meng Hongwei, capo dell’Interpol dal 2016, è sparito. Hongwei è stato visto l’ultima volta dalla moglie a Lione (Francia), sede centrale dell’Interpol, prima di recarsi in Cina a fine settembre. Da allora non si hanno sue notizie. Il giornale di Hong Kong South China Morning Post ha scritto che il 64enne è stato “portato via” per essere interrogato dalle autorità “non appena è ...

NON DIRLO AL MIO capo 2 - anticipazioni quinta puntata dell’11 ottobre : anticipazioni quinta puntata della fiction Non DIRLO al mio CAPO 2, in onda giovedì 11 ottobre 2018 su Rai 1 in prima serata: Da grande – Nina ed Enrico sono ritornati a vivere insieme, ma lui mostra attenzione nei confronti di Lisa e si impegna con generosità nello scrivere la memoria difensiva per farle avere l’affidamento di Aurora. In amore, Lisa ha iniziato una storia con Diego che viene ben accolto anche dalla sua famiglia allargata, ...

"Non dirlo al mio capo 2" - le anticipazioni della quarta puntata : Giovedì 4 ottobre, in prima serata Rai 1, un nuovo appuntamento con la fiction che ha come protagonisti Vanessa Incontrada e...

Le buone pratiche europee contro il caporalato : ecco i 35 pionieri dell'agricoltura etica : Una vera e propria schiavitù moderna e una piaga sociale che, nonostante le leggi, non accenna a scomparire. Lo hanno dimostrato i tragici fatti di cronaca degli ultimi mesi : il caporalato rimane un'emergenza. E non solo in Italia, dove l'incidenza dell'illegalità nell'agricoltura è intorno al 50 per cento del valore totale. Complessivamente, a ...

Facebook sceglie Adam Mosseri per il network delle foto. Ecco chi è il nuovo capo di Instagram : Nato e cresciuto a New York, è entrato da subito nel 'pollice magico' di Mark Zuckerberg. Alle spalle una lunga esperienza sul newsfeed. E un flop: Facebook Home, sistema operativo per smartphone del 2013