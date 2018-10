Il Cacciatore ha rovinato la vita di un pentito? Arriva l’accusa di diffamazione ai danni

optimaitalia

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Una serie pluripremiata, venduta all'Estero e presto in onda con una seconda stagione, avrebbeladi un. La fiction Rai sotto accusa è Ilmentre ilin questione sarebbe Pasquale Di Filippo.Secondo quanto riporta Repubblica sembra che l'ex mafioso abbia chiesto un risarcimento alla Rai pari a un milione di euro perché la figlia, guardando la serie, ha scoperto la vera identità del padre.All'inizio degli anni Novanta, Di Filippo era uno dei sicari della nota famiglia di Brancaccio ma quando è finito in manette è diventato collaboratore di giustizia cambiandoed identità. Lui ha permesso l'arreso del cognato di Riina, Leoluca Bagarella e del killer di Pino Puglisi, Salvatore Grigoli. Secondo quanto riporta il giornale sembra che proprio al visione della fiction abbia aperto gli occhi alla figlia che adesso non gli rivolge più la parole ...