romadailynews

: Il 6 ottobre a Fregene anteprima mondiale del documentario “Maschere Nude” sulla scultrice… - romadailynews : Il 6 ottobre a Fregene anteprima mondiale del documentario “Maschere Nude” sulla scultrice… -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Vincono la giornalista Federica Angeli, il saggista Costantino D’Orazio, il fotografo internazionale Roberto Granata, il poeta Dante Maffia, l’icona dei ristoranti fregenati ’Mastino’, il compositore e direttore d’orchestra Andrea Morricone. Premio speciale ‘Cielo e Mare’ al direttore di Qui, Fabrizio Monaco. Si terrà ail prossimo 6l’appuntamento con le arti e la cultura del Premio Pianeta Azzurro ‘I Protagonisti’, giunto alla sua XVII edizione, nella cornice suggestiva ed evocativa del Centro Internazionale di Scultura Contemporanea ‘Museo Pianeta Azzurro’, nato nel 1989 dalla volontà del Maestro Alba Gonzales per ospitare le sue opere, monumentali e non solo, e quelle di importanti artisti italiani e stranieri. L’evento sarà arricchito da un’occasione speciale: la proiezione, in, deldel regista Raffaele Simongini...