Il 2 | 4% non basta Ecco perché la manovra farà salire il deficit oltre quella soglia

Grande Fratello Vip : Giulia Salemi afferma “Francesco Monte mi piace - 5 minuti al giorno non mi bastano” : Giulia Salemi e Francesco Monte continuano ad avvicinarsi giorno dopo giorno. Amici da tempo, i due si sono ritrovati nella L'articolo Grande Fratello Vip: Giulia Salemi afferma “Francesco Monte mi piace, 5 minuti al giorno non mi bastano” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Un pensionato a Macron : "La vita costa troppo". Ma il presidente lo gela : "Basta lamentarsi - non rende migliore la Francia" : Emmanuel Macron invita i pensionati a non lamentarsi. La sua risposta ad un gruppo di anziani durante una visita alla cittadina natale del generale Charles De Gaulle, captata dall'emittente Bfmtv, rischia di alimentare nuove polemiche sulla presunta mancanza di sintonia fra il presidente francese e la gente comune.Dopo aver visitato la residenza di De Gaulle a Colombey-les-deux-eglises, Macron è stato fermato da un gruppo di pensionati ...

I numeri del Def non bastano a rassicurare gli investitori : Milano. L'aumento dello spread è un problema per l'Italia e il governo non deve sottovalutarne i rischi. E' il senso del messaggio che Mario Draghi ha voluto trasmettere al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un colloquio riservato che si è svolto mercoledì mattina al Quirinale e rive

Eintracht-Lazio - le pagelle : Basta - che errore. Sergej non si vede : PROTO 5 Sul primo gol poteva tentare un'uscita, sugli altri non può fare nient'altro che vedere il pallone entrare. Evita che il passivo diventi più pesante. LUIZ FELIPE 5 Uno dei pochi ad impegnarsi, ...

Grande Fratello Vip : Giulia Salemi afferma “Francesco Monte mi piace - 5 minuti al giorno non mi bastano” : Giulia Salemi e Francesco Monte continuano ad avvicinarsi giorno dopo giorno. Amici da tempo, i due si sono ritrovati nella L'articolo Grande Fratello Vip: Giulia Salemi afferma “Francesco Monte mi piace, 5 minuti al giorno non mi bastano” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Insulti ai militanti Pd - si dimette il consigliere M5s di Moncalieri : "Pentito ma non basta - minacce alla mia famiglia" : Cosimo Ettorre, portavoce grillino, aveva definito i partecipanti alla manifestazione di Roma "Dementi, diabetici, Alzheimer" provocando sdegno anche tra i malati

Insulti al Pd - si dimette il consigliere M5s di Moncalieri : "Pentito ma non basta - minacce alla mia famiglia" : Cosimo Ettorre, portavoce grillino, aveva definito i partecipanti alla manifestazione di Roma "Dementi, diabetici, Alzheimer" provocando sdegno anche tra i malati

Insulti al Pd - si dimette il consigliere M5s di Moncalieri : "Mi sono pentito ma non basta - minacce alla mia famiglia" : Cosimo Ettorre, portavoce grillino, aveva definito i partecipanti alla manifestazione di Roma "Dementi, diabetici, Alzheimer" provocando sdegno anche tra i malati

Manovra - Salvini smentisce Di Maio : 'Per il reddito di cittadinanza bastano 8 miliardi - non 10' : 'Nella Manovra ci saranno 16 miliardi per i due interventi principali, reddito di cittadinanza e abolizione della legge Fornero. Ma in questa cifra ci saranno anche l'aumento delle pensioni di ...

Confindustria non si fida : "La crescita non basta. Si rischiano più tasse" : 'Il problema non è se il governo sfonda di un punto o meno ma che lo sforamento comporti la crescita dell'economia', ha spiegato ricordando che l'incremento del Pil 'comporta una riduzione del debito ...

Finanza e tecnologia - al risparmiatore l'algoritmo non basta : «Quando dobbiamo impiegare le risorse risparmiate spiega Andrea Uselli , docente di economia degli intermediari finanziari all'università dell'Insubria la variabile che spesso sfugge è il data set ...

L'Italia dell'innovazione cresce ma non abbastanza - serve un piano nazionale. Un rapporto : Qualche passo avanti e lo stesso appello (finora) inascoltato: serve un piano Marshall per l'innovazione in Italia. Nei primi sei mesi del 2018 sono nate 23 nuove scaleup (società innovative che hanno raggiunto un grado di maturazione superiore alle startup) e sono stati raccolti 335 milioni di dollari. L'importo è simile a quello ottenuta durante tutto lo scorso anno. Una buona notizia, che però non ...

Bradley Cooper : euro Come attore mi dicevano che non ero abbastanza sexy euro : già un trionfo il primo film da regista di Bradley Cooper, l'attore americano lanciato dalla serie tv "Alias". A star is Born applaudito dalla critica, arriva nei cinema italiani il prossimo 11 ...

Wikipedia ha rifiutato una pagina sul premio Nobel per la fisica perché non era abbastanza famosa : Infatti, a maggio, gli editori di Wikipedia non erano convinti che il lavoro di Strickland fosse abbastanza 'significativo' da meritare una pagina sull'enciclopedia online più famosa al mondo. ...