Il 14 ottobre a San Salvo la ' Wine Run' | si corre per la prevenzione oncologica

San Placido/ Santo del giorno - il 5 ottobre si celebra il patrono di Biancavilla : Il 5 ottobre si celebra San Placido, Santo del giorno: questi è il patrono di Biancavilla una cittadina siciliana. Sono diverse le iniziative che vengono organizzate ogni anno.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 04:10:00 GMT)

Come partecipare all’intervista di Alessandra Amoroso a Radio Italia il 17 ottobre : L'intervista di Alessandra Amoroso a Radio Italia si terrà il 17 ottobre. Come di consueto, l'emittente Radiofonica di Mario Volanti apre le porte del Verti Music Place per accogliere pochi e fortunati fan che potranno assistere alla presentazione di 10 e di Trova un modo, singolo in Radio dal 5 ottobre in contemporanea al rilascio del disco. Il grande ritorno di Alessandra Amoroso è quindi atteso per il 5 ottobre con il rilascio dell'album ...

San Francesco D'Assisi/ Santo del giorno - il 4 ottobre si celebra il Patrono d'Italia : Il 4 ottobre si celebra San Francesco D'Assisi, Santo del giorno: questi è considerato il Patrono d'Italia una figura importantissima per la storia della Chiesca Cattolica. Nella giornata del 4 ottobre coloro che professano la religione cristiana e la Chiesa Cattolica ricordano una delle figure che hanno fatto la storia del Cristianesimo, ovvero San Francesco D'Assisi, il Patrono d'Italia. Il vero nome di questa importantissima figura era ...

San Piero a Sieve. Il marrone protagonista dell’ottobre : In Mugello protagonista uno dei suoi frutti più prelibati: parliamo del marrone che, a San Piero a Sieve, sarà in

4 ottobre 2018 - San Francesco d’Assisi : le più belle IMMAGINI - FRASI e VIDEO per gli auguri di buon onomastico : 1/55 ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per il Sud : Giovedì 4 ottobre criticità rossa in Sardegna - arancione in Puglia - Calabria e Basilicata : Allerta Meteo – L’Italia continua ad essere influenzata da un‘ampia area di bassa pressione, che continuerà a determinare condizioni di tempo molto instabile sulle regioni meridionali, in particolare sui settori ionici, e sulla Sardegna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Spaghetti Unplugged da domenica 7 ottobre a Marmo San Lorenzo : domenica 7 ottobre riparte a Marmo San Lorenzo la sesta stagione di Spaghetti Unplugged, l’appuntamento domenicale ormai noto in tutta Italia, punto di riferimento per la musica live a Roma. Nato come un piccolo open mic, con il Folk Studio degli anni ’70 e il Locale di Vicolo del Fico dei ’90 come modelli di riferimento, questo “saloon” della canzone è diventato ormai una istituzione e ha saputo offrire agli artisti emergenti della nuova onda ...

OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 3 ottobre 2018 : giornata interessante per il Toro - e per gli altri segni? : PAOLO Fox, OROSCOPO di Oggi 3 ottobre 2018: quali sono i segni più fortunati della giornata? Analizziamo le previsioni segno per segno. Vergine, Cancro e Bilancia in difficoltà.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 09:30:00 GMT)

San Gerardo/ Santo del giorno : il 3 ottobre si celebra l'uomo ricordato dalle diocesi di Liegi e Gand : Il 3 ottobre si celebra San Gerardo, Santo del giorno: l'uomo è stato ricordato dalle diocesi di Liegi e Gand che gli dedicano delle funzioni nella giornata di oggi a lui dedicata.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 04:19:00 GMT)

Temptation Island Vip | 2 ottobre 2018 | Diretta | Alessandra e Andrea Zenga : [live_placement] prosegui la letturaTemptation Island Vip | 2 ottobre 2018 | Diretta | Alessandra e Andrea Zenga pubblicato su TVBlog.it 02 ottobre 2018 21:56.

Nozze in Fiera - dal 9 ottobre all'A1 Expo a San Marco Evangelista. : ... sul palco della rassegna sfilerà infatti un prestigioso parterre di ospiti musicali, tra i più amati del panorama artistico nazionale, con la partecipazione anche di importanti personaggi del mondo ...

SANTI ANGELI CUSTODI/ Santo del giorno - 2 ottobre : Papa Francesco - "compagni di strada - nostro ponte con Dio" : Il 2 ottobre si celebrano i SANTI ANGELI CUSTODI, Santo del giorno: questi sono patroni di un piccolo paesino della Sicilia che si chiama Fondachelli-Fantina ed è un luogo caratteristico.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:00:00 GMT)

Alessandra Amoroso dal 5 ottobre sarà in tutte le radio con “TROVA UN MODO” : Alessandra Amoroso dal 5 ottobre sarà in tutte le radio con “TROVA UN MODO”, il nuovo singolo di “10”, attesissimo album d’inediti in uscita lo stesso giorno per Sony Music. “TROVA UN MODO” – scritto da Roberto Casalino e Dario Faini – è un brano positivo che racconta di una donna consapevole che vuole dare la direzione agli incontri che la vita le dona, che si impegna a far sì che tutto sia vissuto al meglio senza lasciarsi ...