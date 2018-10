I tifosi del Milan volevano Voeller | ma arrivò ' Attila' Hateley | e fu il delirio

Piatek spaventa i tifosi del Genoa : “tra sei mesi non so dove giocherò” : Piatek sta facendo divertire i tifosi del Genoa in questa prima fase della stagione in Serie A, il futuro però è incerto “L’anno scorso ero sicuro che sarei andato in un campionato migliore. Ora sono arrivato qua solo da due mesi e mezzo e non so dove sarò tra altri sei”. Krzysztof Piatek fa tremare i tifosi del Genoa. Intervistato da DAZN ha mostrato una certa perplessità su quale sarà il proprio futuro tra sei mesi, vale a dire al ...

Udine - sale la febbre CR7 : tifosi già davanti all’hotel della Juventus : In Friuli cresce l’attesa per l’arrivo della Juventus di CR7. I tifosi bianconeri si stanno muovendo per accogliere la squadra all’esterno dell’hotel Major di Ronchi dei Legionari (Gorizia), residenza della squadra di Allegri in attesa della gara contro l’Udinese, nella speranza di scattare qualche foto e strappare qualche autografo. La Juventus arriverà in serata al Trieste Airport poi raggiungerà ...

Ciociari pestati a Sofia e mandati in ospedale dai tifosi del Cska : tutta colpa di uno stemma della Lazio : Doveva essere un weekend all?insegna del divertimento in una delle città più suggestive dell?Est europeo, ma a casa sono ritornati con lividi, fratture alle costole, lesioni...

I tifosi del PSV riservano una standing ovation a Politano : stavolta la “giocata” non è calcistica [VIDEO] : Matteo Politano ha messo a segno una giocata non proprio legata al calcio, stavolta l’interista ha usato bene le mani I tifosi del PSV hanno sgranato gli occhi prima ed applaudito poi, un gesto inatteso del calciatore dell’Inter Matteo Politano. Quest’ultimo ha reagito prontamente al lancio dagli spalti di un bicchiere di birra, prendendolo al volo senza far cadere il contenuto. Una mossa davvero incredibile che ha ...

Manchester United - super gol della calciatrice Kirsty Hanson. I tifosi : "Scambiamola con Sanchez" : Controllo sulla destra, sterzata verso il centro, mancino sotto la traversa: gol! E anche il profilo Twitter ufficiale del club se lo domanda: "È questa rete di Kirsty Hanson la più bella del mese del ...

Naby Keita – Il comunicato ufficiale del Liverpool spaventa i tifosi : “non si sa quando il centrocampista verrà dimesso dall’ospedale” : Naby Keita non sarà dimesso per ora dall’ospedale di Napoli, l’aggiornamento sulle condizioni del calciatore del Liverpool nel comunicato ufficiale del sito della squadra inglese Naby Keita è stato sostituito ieri durante la partita tra Napoli e Liverpool per un malore. Il calciatore ha allertato tutti, quando ha richiamato l’attenzione dello staff medico a bordo campo per essere trasportato fuori dal terreno di gioco in ...

Dybala scatenato : il VIDEO dopo la tripletta fa impazzire i tifosi della Juventus : Nella giornata di ieri è andata in scena una giornata importante valida per la Champions League, si sono affrontate Juventus e Young Boys, partita senza storia con i bianconeri che hanno dominato in lungo ed in largo. Un grande protagonista è stato l’attaccante Paulo Dybala, autore di una tripletta l’argentino è finalmente tornato protagonista. Alla ripresa degli allenamenti il calciatore sempre più scatenato, in basso ecco il ...

A Napoli sono state fermate 28 persone per l’aggressione a un gruppo di tifosi del Liverpool : Nella notte tra martedì e mercoledì alcuni tifosi inglesi sono stati aggrediti nel centro di Napoli: uno di loro, un uomo di 26 anni, è stato medicato in ospedale per ferite lacero-contuse e poi dimesso con una prognosi di 15 The post A Napoli sono state fermate 28 persone per l’aggressione a un gruppo di tifosi del Liverpool appeared first on Il Post.

Scontri tra i tifosi a Napoli : ferito un sostenitore del Liverpool : Aggressione da parte di un gruppo di napoletani a un gruppo di tifosi del Liverpool. È accaduto questa notte in via Cesare Rossarol. Il bilancio è di un ferito lieve. Poco dopo la mezzanotte, davanti ...

Champions League - caccia ai tifosi del Liverpool a Napoli : un ferito - 28 fermati| Il precedente con la Roma : Violenza al centro di Napoli. Un gruppo di tifosi del Liverpool è stato preso di mira la scorsa notte a via Cesare Rosaroll. Gli ultrà inglesi hanno raccontato alla polizia, che indaga sull'episodio, ...

Champions - caccia ai tifosi del Liverpool a Napoli : un ferito Digos ferma 28 ultrà azzurri Il precedente contro la Roma : Supporter dei Reds aggrediti davanti a un bar in via Rosaroll: il 26enne guarirà in 15 giorni. 28 persone fermate dalla Digos e identificate

Champions - caccia ai tifosi del Liverpool a Napoli : un ferito Digos ferma 28 napoletani Il precedente contro la Roma : Supporter dei Reds aggrediti davanti a un bar in via Rosaroll: il 26enne guarirà in 15 giorni. 28 persone fermate dalla Digos e identificate

San Paolo - il video della giornalista inglese scatena i tifosi : "Come fuga da Alcatraz" : Melissa Reddy divide Twitter: gli stranieri paragonano lo stadio ad un'arena di gladiatori, gli italiani si vergognano e fanno partire i confronti

Champions League - tifosi del Liverpool aggrediti a Napoli : un ferito : Napoli - Violenza al centro di Napoli . Un gruppo di tifosi del Liverpool è stato preso di mira la scorsa notte a via Cesare Rosaroll . Gli ultrà inglesi hanno raccontato alla polizia, che indaga sull'...