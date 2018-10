I miei vinili 2018 | Riccardo Rossi torna su Rai 3

superguidatv

(Di venerdì 5 ottobre 2018)alla guide de “I”, il programma dedicato alle canzoni del cuore: ecco la data di messa in onda e le anticipazioni Nuova edizione in arrivo de “I“, il programma dedicato alla musica e condotto in seconda serata dasu Rai3. Ecco le anticipazioni sui primi nomi di ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo pronti a condividere con i telespettatori le proprie canzoni del cuore. Ad ottobre su @RaiTre“I” con @Vi aspettiamo!#istando pic.twitter.com/8qH8AAG7I2 — I(@) September 19,su Rai 3: quando inizia Al via da giovedì 11 ottobre la seconda edizione de “I”, il programma condotto danella seconda serata di Rai 3. Al centro del programma nuovamente la musica e le canzoni ...