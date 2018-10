I medici hanno necessità di maggiori informazioni per valutare l’impatto della strategia

Ha forti dolori allo stomaco : ecco cosa hanno trovato i medici : Un paziente giapponese di 51 anni, affetto dalla sindrome di Pica, aveva ingerito circa 2mila monete negli ultimi due anni

James P. Allison e Tasuku Honjo hanno vinto il Nobel per la medicina : Due immunologi – uno statunitense e uno giapponese – sono stati premiati per le loro scoperte nel campo delle terapie contro il cancro The post James P. Allison e Tasuku Honjo hanno vinto il Nobel per la Medicina appeared first on Il Post.

Test medicina 2018 - i candidati hanno barato? Ricerche sospette su Google durante la prova : Molti candidati che il 4 settembre scorso hanno partecipato ai Test d’ingresso alla facoltà di Medicina avrebbero barato cercando le risposte su Google. È quanto sostiene uno studio legale di Palermo che ha affidato a un analista informatico una ricerca su alcune “parole chiave” cercate in rete il giorno della prova.Continua a leggere

UMBERTO TOZZI/ Video - la dedica finale ai medici : "Mi hanno salvato" (40 anni che Ti amo) : UMBERTO TOZZI ripercorre la sua carriera nel live 40 anni che Ti amo. Dai concerti all'oratorio al successo di Ti amo, sono tanti gli aneddoti da raccontare.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 09:00:00 GMT)

Clelia muore a 8 mesi al pronto soccorso : i medici hanno cercano di rianimarla per 50 minuti : Clelia aveva 8 mesi ed è morta al pronto soccorso dell'ospedale di Merate, Lecco,: per cinquanta minuti i medici hanno cercato in tutti i modi di far battere di nuovo il suo cuore, ma alla fine hanno ...

“Cosa hanno fatto i medici a mio figlio”. Il padre denuncia tutto. Una vicenda assurda - poi arriva la replica dall’ospedale : Sembra assurdo ma è accaduto davvero. Anche se la vicenda è più complessa di quanto è sembrata in un primo momento. A far sapere tutto, in un post dal tono polemico pubblicato sul suo profilo Facebook, è stato il padre di Nicola Candian, un ragazzo di 20 anni che poco meno di due settimane fa è rimasto coinvolto in un incidente in moto in cui hanno perso la vita il suo più caro amico Alessio Vacca, di 25 anni, e una 73enne che era al ...

Aosta - la denuncia di un padre : “A mio figlio i medici hanno ingessato la gamba sbagliata” : Il direttore del reparto di ortopedia e traumatologia dell’ospedale Parini di Aosta ha spiegato. "Non è stata ingessata nessuna gamba sbagliata. Il paziente, in seguito ad un incidente stradale, riportava traumi ad entrambi gli arti inferiori e per entrambi si rendeva necessaria l’immobilizzazione".Continua a leggere

Vaccini : Ordine medici Palermo - bene Trizzino - M5s - - hanno salvato milioni di vite - 2 - : AdnKronos, 'Costruire una buona relazione con il paziente, a partire dall'ascolto, per un medico sottolinea il presidente dell'Omceo non significa negare scienza, deontologia ed etica, semmai armonizzare il rispetto dei principi della Medicina e dei suoi professionisti con le scelte delle istituzioni e dei cittadini, senza dimenticare che dall'...

ALESSANDRO CARRUANA NON E' MORTO DI MENINGITE/ Giallo sul decesso : i medici hanno sbagliato diagnosi? : Per i medici si trattava di un caso di MENINGITE, ma i risultati dell'autopsia smentiscono tale ipotesi, il caso di ALESSANDRO CARRUANA MORTO in Sardegna(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 17:40:00 GMT)