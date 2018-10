I dolcificanti a basso contenuto di calorie sono dannosi per la salute | ecco i loro

meteoweb.eu

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Studi precedenti hanno indicato che un alto e costante consumo di bevande zuccherate condiè associato ad un maggior rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, ma il meccanismo di tutto questo è ancora sconosciuto. Ora gli autori di un nuovo studio, presentato al meeting annuale dell’European Association for the Study of Diabetes (EASD), hanno dimostrato che aggiungere questialle diete di soggetti sani e non diabetici per 2 settimane era sufficiente a provocare un aumento clinicamente notevole nelle reazioni del corpo al consumo di glucosio. Il gruppo di studio era composto da 29 persone con età media di 30 anni e indice medio di massa corporea di 24 Kg/m². 14 partecipantistati scelti in maniera casuale per consumare una combinazione dicon pocheequivalenti a circa 1,5 litri di bevande dietetiche al ...