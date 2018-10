I danni del dossier Viganò si fanno sentire a Sinodo aperto

Modica - danni del nubifragio 2017 : domande di rimborso entro il 23 : Importanti notizie per tutti i privati che hanno subìto danni in occasione del nubifragio del 22 e 23 gennaio 2017 a Modica. Coloro che hanno fatto richiesta di ristoro, devono presentare entro e non ...

Def - Salvini a Juncker : “Siamo pronti a chiedere i danni a chi vuole il male dell’Italia” : Il ministro Matteo Salvini ha risposto ancora alle critiche mosse dall'Ue all'esecutivo: "Non vorrei che, dopo essere stati in grado di fronteggiare la crisi della Grecia, finissimo per piombare nella stessa crisi con l’Italia", ha detto Juncker. Il vicepremier ha replicato: "Nessuno si beve le minacce di Juncker".Continua a leggere

BCE - Draghi ribadisce : "le parole del Governo hanno fatto danni" : Il numero uno della BCE, Mario Draghi, è tornato a parlare della situazione economica dell'Italia e dell'affermazione fatta qualche giorno fa: "le parole hanno fatto danni".Le risposte di Draghi a difesa della BCEDraghi spiega di aver detto quelle cose "perché le famiglie e le imprese pagano tassi più alti di prima". Il capo dell'istituto centrale europeo evidenzia inoltre che per le famiglie sono anche saliti i tassi sul credito al consumo, ...

volley - BCC CAstellana - Al Palagrotte un netto 3 a 0 ai danni della Tonno Callipo. : ... del Presidente dell'isitituto di credito castellanese title sponsor della società, Augusto Dell'Erba e del Vice Sindaco Luisa Simone che con l'Assessore allo Sport Maurizio Pace hanno fatto gli ...

Responsabilità del locatore per danni verso il conduttore provocati da un terzo : Cassazione del 26.6.2018 n. 16826 ai fini della Responsabilità del locatore verso il conduttore se un terzo arreca, col proprio comportamento illecito, pregiudizio al godimento del conduttore, la molestia è di fatto e il conduttore può agire direttamente contro il terzo ai sensi dell'art. 1585 comma 2 cc, pur persistendo, al riguardo, autonoma e concorrente legittimazione ad agire in capo al locatore.Continua a leggere

La proposta della Lega in Fvg : una polizza per i danni causati dai migranti : Il consigliere regionale Mauro Bordin, capogruppo del Carroccio, vorrebbe imporre un'assicurazione obbligatoria a chi riceve contributi pubblici per gestire l'accoglienza dei rifugiati

Tempesta Ali sulla scia dell'uragano Helene colpisce la Gran Bretagna : venti tempestosi - danni enormi e vittime : Gravi danni in Gran Bretagna per il passaggio dei venti tempestosi. Ci sono anche 2 vittime. Si allontana definitivamente il ciclone extra-tropicale Ali, nato sulla scia dell'ex uragano Helene che...

Minacce - stalking e tentata violenza sessuale ai danni della ex : ai domiciliari 31enne : Perseguitava la ex, nel tentativo di 'indurla' a riallacciare la relazione sentimentale interrotta. L'unico risultato ottenuto da un 31enne di Cerignola , però, è stato l'arresto da parte dei ...

Scosse a Pozzuoli - l'allarme del geologo : 'Non ci sono manufatti idonei a non subire danni' : ' I due terremoti di questa notte a Pozzuoli, Na, sono stati di bassa magnitudo, ma in tanti si sono spaventati e hanno lasciato le case, ma non c'è nessun pericolo che si stia preparando un'eruzione '...