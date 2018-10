I conti non tornano | le cliniche private portano la Regione Piemonte davanti

Tria risponde a Confindustria : "Non faremo saltare i conti" : Il Ministro dell'Economia ha parlato nella sede di ConfindusTria ed ha provato a rassicurare gli imprenditori, preoccupati dalla manovra in deficit che potrebbe costringere il Governo ad aumentare le tasse nel corso del 2019. Secondo il capo economista di ConfindusTria, Andrea Montanino, la flat tax (o la "quasi flat tax" annunciata) potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio perché "è improbabile che si autofinanzi con i proventi della ...

Manovra : il "nuovo" Def in Parlamento - ma i conti non tornano | Salvini : "Per reddito cittadinanza 8 mld" : Le misure partiranno a inizio 2019 e saranno finanziate con 20 miliardi di euro: 10 per il reddito di cittadinanza, 7 per riformare la Fornero, 2 per la flat tax e 1 per assunzioni straordinarie. Ma per il leader della Lega i conti sono altri: 16 mld in tutto

Nella Terra dei fuochi si continua a morire. Nonostante la beffa delle bonifiche : Per ripulire il territorio in Campania, è arrivato più di un miliardo. Ma i roghi tossici non si fermano. Tre milioni di persone sono esposte a gravi rischi per la salute. Tecnici e ambientalisti denunciano le varie passerelle dei politici. «E anche i 5 Stelle hanno tradito le promesse ai comitati» Terra dei fuochi, fine veleni mai"

Manovra : il "nuovo" Def arriva in Parlamento - ma i conti non tornano | Salvini : "Per reddito cittadinanza 8 mld" : Le misure partiranno a inizio 2019 e saranno finanziate con 20 miliardi di euro: 10 per il reddito di cittadinanza, 7 per riformare la Fornero, 2 per la flat tax e 1 per assunzioni straordinarie. Ma per il leader della Lega i conti sono altri: 16 mld in tutto

Manovra - oggi Def in parlamento/ Ultime notizie - riduzione deficit nel 2020 ma i conti non tornano : Manovra, oggi Def in parlamento. Ultime notizie, riduzione del rapporto deficit/pil nel 2020 ma i conti non tornano visto che Salvini parla di 16 miliardi per le riforme principali(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 08:19:00 GMT)

Manovra : il "nuovo" Def arriva in Parlamento - ma i conti non tornano | Salvini : "Per reddito cittadinanza 8 mld" : Le misure partiranno a inizio 2019 e saranno finanziate con 20 miliardi di euro: 10 per il reddito di cittadinanza, 7 per riformare la Fornero, 2 per la flat tax e 1 per assunzioni straordinarie. Ma per il leader della Lega i conti sono altri: 16 mld in tutto

Tria risponde a Confindustria : "Non faremo saltare i conti" : Il Ministro dell'Economia ha parlato nella sede di ConfindusTria ed ha provato a rassicurare gli imprenditori, preoccupati dalla manovra in deficit che potrebbe costringere il Governo ad aumentare le tasse nel corso del 2019. Secondo il capo economista di ConfindusTria, Andrea Montanino, la flat tax (o la "quasi flat tax" annunciata) potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio perché "è improbabile che si autofinanzi con i proventi della ...

‘Costretto ai lavori forzati’ - ma la Corte di Strasburgo non fa sconti : Adrian Mutu dovrà pagare 17 milioni al Chelsea : La Corte di Strasburgo respinge il ricorso di Adrian Mutu: l’ex calciatore romeno sarà costretto a pagare i 17 milioni di multa inflittagli dal Chelsea dopo essere stato trovato positivo al doping nella stagione 2003/04 Nuovi guai all’orizzonte per Adrian Mutu. L’ex calciatore romeno, che in Italia ha vestito le maglie di Inter, Verona, Parma, Livorno, Juventus e Fiorentina fra i suoi diversi anni passati in Serie A, è ...

Milan - Gattuso : “Vogliamo continuità e teniamo all’Europa. Ibra? Non parlo” : Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa prima della gara di domani in Europa League contro l’Olympiacos. Gattuso ha sottolineato la voglia di voler far bene in Europa: “Sono partite diverse tra Europa e campionato. Da noi il calcio è molto più tattico, anche la velocità di gioco è diversa […] L'articolo Milan, Gattuso: “Vogliamo continuità e teniamo ...

Tria tenta di arginare Di Maio : 'Non faremo saltare i conti' : 'Assicureremo dal prossimo anno ad una accelerazione rispetto al passato della riduzione del debito', garantisce il ministro dell'Economia Giovanni Tria parlando alla platea del convegno del centro ...

Tria : conti non salteranno per promesse : 12.46 Il governo si pone "l'obiettivo di eliminare entro 2 anni il divario di crescita con l'Europa e assicurare una riduzione costante del rapporto tra debito e Pil". Così il ministro dell'economia Tria al seminario di ConfindusTria. Serve una "ripresa vigorosa",che stimoli una "crescita endogena".Dopo il 2019 "si ridurrà gradualmente il deficit", spiega. La Manovra non è improntata a "...

Tria : conti non salteranno per promesse : Così il ministro dell'economia Tria al seminario di ConfindusTria. Serve una "ripresa vigorosa",che stimoli una "crescita endogena".Dopo il 2019 "si ridurrà gradualmente il deficit", spiega. La ...

Tria : conti non salteranno per promesse : 12.46 Il governo si pone "l'obiettivo di eliminare entro 2 anni il divario di crescita con l'Europa e assicurare una riduzione costante del rapporto tra debito e Pil". Così il ministro dell'economia Tria al seminario di ConfindusTria. Serve una "ripresa vigorosa",che stimoli una "crescita endogena".Dopo il 2019 "si ridurrà gradualmente il deficit", spiega. La Manovra non è improntata a "una finanza allegra",che faccia"saltare i conti pubblici ...

Tria : rialzo deficit non sfascia i conti. Di Maio : reddito cittadinanza non per spese immorali : Il ministro dell'Economia durante il suo intervento alla presentazione del rapporto `Dove va l'economia italiana e gli scenari di politica economica´ del Centro Studi di ConfindusTria ha precisato ...