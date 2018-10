Huawei Mate 20 svelato da nuovi render con notch a goccia e tre fotocamere posteriori

Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro potrebbero addirittura essere convenienti : ecco l’anticipazione sui prezzi : Per la prima volta da quando se ne discute, delle indiscrezioni provano ad anticipare i prezzi dei Huawei Mate 20 L'articolo Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro potrebbero addirittura essere convenienti: ecco l’anticipazione sui prezzi proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 : nuovi indizi su Wireless Easy Projection - HiVision e ricarica wireless : Una nuova analisi del firmware di Huawei Mate 20 conferma la presenza di alcune caratteristiche indicate nei giorni scorsi da u sito israeliano. L'articolo Huawei Mate 20: nuovi indizi su wireless Easy Projection, HiVision e ricarica wireless proviene da TuttoAndroid.

Sugli scudi anche Huawei Mate 10 : al via l’aggiornamento Pie (beta) - link download : Non sarebbe potuto passare troppo tempo prima che anche Huawei Mate 10 ricevesse l'aggiornamento beta di Android Pie 9.0, ed infatti così non è stato: proprio come successo con il Mate 10 Pro prima e l'ottimo Honor View 10 dopo, anche il fratello minore della serie viene baciato dall'ultima major-release dell'OS mobile di Google, anche se in versione beta (il 16 ottobre dovrebbe essere il giorno designato per l'avvio della distribuzione ...

Huawei rilascia Android 9.0 su Mate 10 Pro : Huawei, a pochi giorni dalla presentazione del suo nuovissimo Mate 20 Pro, ha avviato pian piano la distribuzione dell’ultimo update del sistema operativo di Google, Android Pie 9.0 per i suoi Mate 10 Pro in leggi di più...

Huawei Mate 20 Pro fa tappa su Geekbench : Huawei Mate 20 Pro, che sarà presentato insieme al fratello Mate 20 a Londra il 16 ottobre, è apparso nel database di Geekbench mettendo in mostra prestazioni notevoli. L'articolo Huawei Mate 20 Pro fa tappa su Geekbench proviene da TuttoAndroid.

Mezza delusione Huawei Mate 20 Pro : ci si aspettava di più dal Kirin 980 : Messo alla prova il prossimo Huawei Mate 20 Pro, equipaggiato con il processore Kirin 980 (il primo del panorama Android realizzato tramite un processo produttivo a 7nm): siamo qui pronti per condividere con voi i risultati emersi dal test svolto su Geekbench. Partiamo col dire che il dispositivo viene animato da Android 9.0 Pie, e si identifica con il product-code 'LYA-L29'. Presente un blocco RAM da 6GB, anche se non è escluso possa essere ...

Svoltissima Huawei Mate 10 Pro : GPU Turbo 2.0 con aggiornamento Pie (single e DualSIM) : Oggi 1 ottobre non è una giornata come tutte le altre per gli utenti che hanno scelto orgogliosamente di acquistare il prestante Huawei Mate 10 Pro: l'azienda cinese, difatti, ha appena iniziato a distribuire l'aggiornamento ad Android 9.0 Pie per i modelli europei, disponibile al download ed alla relativa installazione a bordo di tutte quelle unità con bootloader sbloccato. Il firmware presenta una doppia sigla, a seconda dell'esemplare di ...

Recensione Huawei Mate 20 Lite : lo smartphone per chi ama i selfie e ha bisogno di uno schermo grande : Mate 20 Lite è il nuovo smartphone Android di Huawei che strizza l’occhio agli amanti dei selfie. Una delle sue particolarità è infatti quella di avere ben due fotocamere sulla parte anteriore, in grado di fare la differenza con gli autoscatti. Offre però anche un ampio schermo da 6,3 pollici (più grande di dispositivi come Galaxy S9, quasi a livello di un iPhone XS Max come dimensioni) e un’autonomia che consente di dimenticarsi di ...

Huawei Mate 10 Pro si aggiorna ad Android 9 Pie con EMUI 9.0 in Europa : Huawei ha finalmente dato il via al rilascio dell'aggiornamento ufficiale ad Android 9 Pie con EMUI 9.0 per i modelli europei di Huawei Mate 10 Pro L'articolo Huawei Mate 10 Pro si aggiorna ad Android 9 Pie con EMUI 9.0 in Europa proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 Pro : news - rumors e data di uscita : Come di consueto, toccherà a Huawei “chiudere” un 2018 pieno di novità in ambito smartphone, tirando le somme di una delle annate più importanti per il brand: quella che ha coinciso con il sorpasso su Apple al secondo posto della classifica mondiale dei costruttori, subito dietro a Samsung. Un risultato impensabile fino a pochi anni fa, ma che i cinesi puntano a consolidare nel 2019 grazie alla nuova serie Mate 20 in arrivo il prossimo 16 ...

Huawei Mate 20 Pro garantirà foto più intelligenti con FusionMind : Tra i punti di forza di Huawei Mate 20 Pro vi dovrebbe essere il comparto fotografico e una delle feature studiate dal colosso cinese sarà FusionMind L'articolo Huawei Mate 20 Pro garantirà foto più intelligenti con FusionMind proviene da TuttoAndroid.

Scopriamo tutte le opzioni di memoria di Huawei Mate 20 - 20 Pro e Porsche Design : Scopriamo quali saranno i tagli di RAM e memoria interna di Huawei Mate 20, Mate 20 Pro e Mate 20 Porsce Design, che saranno presentato tra un paio di settimane a Londra. L'articolo Scopriamo tutte le opzioni di memoria di Huawei Mate 20, 20 Pro e Porsche Design proviene da TuttoAndroid.

Il presunto Huawei Watch GT si mostra nel materiale promozionale : Huawei Watch GT potrebbe essere presentato a breve, ma nel frattempo spunta del presunto materiale promozionale che svela alcuni aspetti del design e le funzionalità principali. L'articolo Il presunto Huawei Watch GT si mostra nel materiale promozionale proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 Pro si mostra nella variante Blue : Huawei Mate 20 Pro, che ormai fa quotidianamente parlare di sé, è stato appena avvistato dal vivo nella colorazione Blue. L'articolo Huawei Mate 20 Pro si mostra nella variante Blue proviene da TuttoAndroid.