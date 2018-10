HTGAWM 5×02 recensione | non possiamo fidarci di Maddox

HTGAWM 5×02 : il sospetto di Frank : HTGAWM 5×02 trama e promo – Il secondo episodio della serie Tv crime andrà in onda sulla ABC il 4 ottobre 2018. “Whose Blood Is That” ci farà entrare nel vivo della trama, alla ricerca di una risposta riguardo al sangue intravisto nelle neve nel promo di stagione. La trama di HTGAWM 5×02 vede ancora una volta Frank impegnato in indagini personali. HTGAWM 5×02 trama e anticipazioni La seconda puntata di How To Get ...