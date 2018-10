Hotel Lutetia – A Parigi i complementi realizzati da Porro GALLERY

sportfair

(Di venerdì 5 ottobre 2018)realizza idell’di, su disegno dello studio Wilmotte L’expertise dinella fornitura di arredi bespoke impreziosisce uno degli interventi più prestigiosi dell’attuale scena architettonica internazionale. Il marchio italiano, noto in tutto il mondo per l’incredibile ricerca sulle finiture e l’alta qualità estetica e tecnica dei propri arredi, ha infatti curato la realizzazione di quasi tutti idisegnati dall’architetto francese Jean-Michel Wilmotte per il rinnovamento dello storicodi, che ha riaperto le sue porte lo scorso 12 luglio 2018. Amit Geron Situato al 45 di Boulevard Raspail, nella zona di St.Germain-des-Prés della Rive Gauche, l’è stato originariamente aperto nel 1910 dalla famiglia Boucicaut, i fondatori di Le Bon Marche. Acquisito da The Set, noto per gli attenti restauri delle sue ...