Hamas | Abu Mazen al contrattacco | Vogliono distruggere l' Autorità palestinese Li

(Di venerdì 5 ottobre 2018) "Non sono io il bersaglio principale. Quello a cui mirano è liquidare l'Autorità. Ma non ci riusciranno: li fermeremo". L'ottuagenario presidente sfodera gli artigli e si prepara alla resa dei conti finale con. Alla Muqata, il quartier generale dell'Autorità nazionale(Anp) a Ramallah, non hanno dubbi: i più duri parlano apertamente di "congiura" della quale, o una parte di essa, ne è lo strumento. L'intervista di Yahya Sinwar, che diè il numero due e non il leader politico, autorità riconosciuta al primo ministro del governo di Gaza, Ismail Haniyeh, non ha sorpreso gli uomini vicini al presidente dell'Anp Mahmoud Abbas (Abu)."Perè un autogol, una prova di debolezza che nasconde anche uno scontro interno", riflette con HuffPost Saeb Erekat, storico capo negoziatore...