Ha forti dolori allo stomaco | ecco cosa hanno trovato i medici

'Ho forti dolori allo stomaco' : i medici di Tenerife le trovano una tartaruga nella vagina : A Tenerife, un'isola situata nell'oceano Atlantico appartenente alla Comunita' autonoma delle Isole Canarie, una donna si è rivolta ad un centro sanitario per via di forti dolori addominali [VIDEO] accusati dopo una festa con alcuni amici svoltasi sabato 15 settembre. La giovane, una ragazza britannica di 26 anni del quale non è stato reso noto il nome, è stata visitata dai medici dell'ospedale che, dopo averla controllata accuratamente, le ...